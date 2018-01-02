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Гороскоп

Каким будет 2018 год

Фото: Dni.Ru
Наступление нового года – особый период, который всегда сулит перемены. Известный европейский астролог и астропсихолог Ольга Аристова рассказала Dni.Ru, какие изменения нас ждут в движении планет и как это отразится на нашей жизни в 2018 году.
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Юпитер – планета, несущая жителям Земли процветание и успех – пробудет до восьмого ноября следующего года в созвездии Скорпиона. Ее транзит в Скорпионе сделает акцент на материальных аспектах жизни: развитии мастерства  и повышении профессионального уровня, успехе в бизнесе, а также на  необходимости раскрывать свои внутренние резервы. Для всех, что занят в этих сферах, наступит период личностного роста и процветания. Но успех не станет внезапным – придется серьезно потрудиться, потому что все активы, не заработанные честным трудом, исчезнут также быстро, как и появятся.

Среди представителей творческих профессий и на бытовом уровне возрастет интерес к оккультным наукам и эзотерике. Многие люди, находящиеся в поиске духовного пути тратят много сил на реализацию собственных стремлений – именно этот период будет наиболее благоприятным для достижения существенного прогресса. Это время характеризует собой этап перемен, реконструкции, наведения порядка на всех уровнях власти. Но одновременно с ним вероятен рост силовых решений в политике, и, как следствие, нагнетание конфликтов в международной обстановке. Касательно внутренней политики ситуация тоже не очень оптимистична – первую половину 2018 года можно ожидать роста конкурентной борьбы за влияние, власть, контроль и материальные блага. Возможно оживление в финансовой сфере, активизация движения денежных потоков и инвестиций.

Фото: GLOBAL LOOK press/Mary Evans Picture Library

С ноября 2018 года Юпитер переместиться в созвездие Стрельца и ситуация немного улучшится. Этот переход принесет активное расширение уже существующих возможностей и выбор новых, еще более грандиозных целей. Всех нас, благодаря позитивному влиянию оптимистичного знака, коснется энергия, драйв и жажда перемен. Перед нами откроются новые горизонты, будут манить другие культуры и страны, появится желание путешествовать.

Сатурн в 2018 году будет в Козероге -  Знаке своей обители – учитывая такое положение планеты, стоит помнить о том, что "дома" Сатурн всемогущ. Это означает, что многим людям, наконец, воздастся по заслугам во всех смыслах этого слова.   Если вы давно добиваетесь справедливости, подождите еще немного – Вселенная не оставит ваши просьбы и проблемы без внимания и ваши обидчики будут наказаны. Поэтому, очень важно встретить новый год подготовленным – без долгов, запятнанной совести и непризнанных ошибок. Если же ваша душа чиста, можете радоваться и готовиться к счастью: ни одно доброе дело или важное решение не останется без благодарности. Сатурн (эта планета, прежде всего, влияет на восстановление справедливости и создание гармонии) в Козероге может усиливать напряжение в сферах, связанных с системой государственного управления и функционирования – в них должен быть наведен порядок и максимальная определенность, прозрачность и четкость.

На протяжении всего следующего года Сатурн будет в созвездии Козерога вместе с Плутоном – планетой, с которой в астрологии связаны самые мощные трансформирующие и разрушающие энергетические эманации. Это значит, что жизнь сложится таким образом, что будет заставлять людей перестраивать и менять все то, что не соответствует духу времени. Причем, процесс распространится на всех уровнях: начиная с личной жизни и вплоть до системы мирового порядка.   

А вот воинственная планета Уран до пятнадцатого мая следующего года пробудет в Знаке Овна. Уран в Овне связан с проявлениями агрессии и эскалацией напряженности, как на личном уровне, так и на социальном. Энергия будет настолько сильной, что станет выражаться в бунтах, локальных конфликтах и даже войнах. Чтобы минимизировать нежелательные негативные последствия, необходимо предпринимать превентивные меры для защиты и действовать разумнее агрессора.

Фото: GLOBAL LOOK press

Если говорить об отдельных личностях, то появляется стремление обладать большей свободой и самостоятельностью. При этом необходимо соблюдать меру, чтобы импульсивные действия не повлекли разрушительных последствий. Начиная с середины мая Уран перейдет в Знак Тельца, что может привести к реформам в мировой банковской системе. Поскольку Уран связан с электроникой, компьютерами и информацией, то речь может пойти об экспансии электронных финансов, больших переменах в привычных системах денежных расчетов.

В 2018 году нас ожидает несколько затмений: 16 февраля  и 13 июля будут происходить солнечные затмения, а  31 января и 27 июля – лунные. Чтобы минимизировать риски, соблюдайте рекомендацию касательно проведения времени за неделю до и через неделю после затмения. В этот период лучше не проводить важных встреч и переговоров, а также не совершать крупных покупок. Старайтесь как можно меньше говорить и, тем более, обещать что-либо и не реагируйте на провокации – это приведет к открытым конфликтам. Если рассматривать прогноз по России, грядущий период будет непростым для жителей этой страны, но более позитивным, чем предыдущие несколько лет – многочисленные кризисы останутся позади, а жизнь станет легче и приятнее. Покровительство сильных планет даст возможность благополучно разрешить как личные, так и общегражданские вопросы, возрастет уровень культуры и социальной сознательности.

2 января 2018, 10:27

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