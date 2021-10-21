Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

За минувшие сутки в Московской области было выявлено 2318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили представители областного оперативного штаба по коронавирусу.
Больше всего заражений зафиксировали в Балашихе, где инфекцию подхватили 252 человека. За ней следует Королев с 189 заболевшими, а третье место делят Люберцы и Пушкино – там выявили по 149 инфицированных. Помимо них в число округов с худшей эпидемиологической ситуацией попали Красногорск, Зарайск, Солнечногорск и Одинцовский округ, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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