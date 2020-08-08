Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 августа 2020 года

Коронавирус в России за время эпидемии выявили у более чем 877 тысяч человек, из них 683 тысячи вылечились, умерли 14 725 пациентов. За последние сутки выявлено 5 241 инфицированный.
Введение в организм вакцины не может привести к заражению коронавирусом, заявили в центре эпидемиологии имени Гамалеи. Препарат будет зарегистрирован 12 августа.
В Минздраве ответили на сообдения о том, что некоторым чиновникам и врачам предлагали пройти вакцинацию от коронавируса. В ведомстве заявили, что это возможно только после государственной регистрации препарата.
В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили о получении патента на препарат, который предотвращает развитие осложнений при заражении коронавирусом. За основу взято средство, которое использовали при лечении язвы желудка.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 19,14 миллиона человек. Скончались свыше 715 тысяч пациентов. В США зафиксировано 4,88 миллиона зараженных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 246 154
Умерли – 4 546
Выздоровели – 187 576
Коронавирус в России
Заболели – 877 135
Умерли – 14 725
Выздоровели – 683 592
Коронавирус в мире
Заболели – 19 014 990
Умерли – 715 380
Выздоровели – 10 180 833
Статистика коронавируса в России и мире на 8 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
| 246 154
|4 546
|187 576
|Россия
|877 135
|14 725
|683 592
|США
|4 880 534
|129 670
|1 616 059
|Весь мир
|18 750 990
|706 380
|10 100 833
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