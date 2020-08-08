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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 августа 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 августа 2020 года

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Число зараженных коронавирусом в России превысило 877 тысяч. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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Коронавирус в России за время эпидемии выявили у более чем 877 тысяч человек, из них 683 тысячи вылечились, умерли 14 725 пациентов. За последние сутки выявлено 5 241 инфицированный.

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Введение в организм вакцины не может привести к заражению коронавирусом, заявили в центре эпидемиологии имени Гамалеи. Препарат будет зарегистрирован 12 августа.

В Минздраве ответили на сообдения о том, что некоторым чиновникам и врачам предлагали пройти вакцинацию от коронавируса. В ведомстве заявили, что это возможно только после государственной регистрации препарата.

В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили о получении патента на препарат, который предотвращает развитие осложнений при заражении коронавирусом. За основу взято средство, которое использовали при лечении язвы желудка.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 19,14 миллиона человек. Скончались свыше 715 тысяч пациентов. В США зафиксировано 4,88 миллиона зараженных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 246 154

Умерли – 4 546

Выздоровели – 187 576

Коронавирус в России

Заболели – 877 135

Умерли – 14 725

Выздоровели – 683 592

Коронавирус в мире

Заболели – 19 014 990

Умерли – 715 380

Выздоровели – 10 180 833

Статистика коронавируса в России и мире на 8 августа 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва 246 154
4 546187 576
Россия877 13514 725683 592
США4 880 534129 6701 616 059
Весь мир18 750 990
706 380
10 100 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

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8 августа 2020, 01:28

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