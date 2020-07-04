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Профессор встревожил словами о долгосрочных последствиях коронавируса

Профессор встревожил словами о долгосрочных последствиях коронавируса

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Изучая коронавирус COVID-19, ученые постепенно обнаруживают его новые свойства и симптомы. При этом все чаще говорят о том, что вирус продолжает влиять на человека даже после выздоровления.
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Как рассказал профессор Гарвардского университета Тобиас Курт, у некоторых заболевших симптомы могут не проходить долгие месяцы. Такое может произойти даже с теми людьми, кто ранее не имел серьезных проблем со здоровьем.

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По словам Курта, коронавирус в мире сегодня у многих людей может протекать бессимптомно. У других же могут возникнуть нарушения в работе легких. Даже молодые переболевшие COVID-19 порой в течение нескольких месяцев не могут заниматься спортом из-за проблем с дыханием и слабости.

Ученый отметил, что коронавирус атакует сразу несколько органов. Однако пока неизвестно, проходят ли появляющиеся после него осложнения через какое-то время или становятся хроническими. Поэтому специалисты уже начали исследования людей с КОВИДом, чтобы лучше понять, как вирус влияет на различные органы. Если будет установлено, что его симптомы могут стать хроническими – то придется заняться разработкой препаратов, снижающих их остроту и опасность.

Тобиас Курт добавил, что человечеству навряд ли удастся полностью избавиться от коронавируса в ближайшие годы. По его словам, более реальной задачей является сдерживание COVID-19 и предотвращение возникновения крупных очагов заболевания. Однако профессор отметил, что далеко не все страны могут позволить себе такие меры по сдерживанию коронавируса, как тестирование и карантин.

Автор: 4 июля 2020, 16:34 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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