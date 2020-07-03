Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 718 инфицированных

Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса опубликовал свежие данные о зараженных в России. Общее число инфицированных превысило 667 883.

В течение последних суток коронавирус в России выявили у 6 718 человек. Более 32% инфицированных не имели клинических проявлений заражения.

За тот же период выздоровели 8 915 человек. Зафиксировано 176 летальных случаев.

В Москве коронавирус обнаружили у 659 человек, в области – у 298. В Ханты-Мансийском автономном округе выявлен 271 носитель, а в Санкт-Петербурге – 263.

За время эпидемии коронавируса в России заразились 667 883 человека. Выздоровели 437 893. Зафиксировано 9 859 летальных исходов.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал маловероятным повторение весеннего сценария эпидемии коронавируса. По его словам, в стране создана система лечения и профилактики, у части населения выработан иммунитет.

Вторая волна может быть, но не такого масштаба, как первая, заявил глава ведомства в интервью "Интерфакс". При этом он не исключил подъема заболеваемости, если люди будут нарушать правила безопасности.

Что касается вакцины, первые результаты клинических испытаний будут получены в начале августа, сообщил министр. В сентябре можно приступить к ее массовому производству, добавил руководитель Минздрава.

Ранее в вероятности второй волны коронавируса в России усомнился мэр Москвы Сергей Собянин. По мнению градоначальника, возможны лишь некоторые отклонения в эпидемиологической обстановке.

Напомним, что коронавирусом в мире заразились свыше 10,4 миллиона человек. Наибольшее число инфицированных – более 2,5 миллиона – зафиксировано в США.