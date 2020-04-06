Коронавирус: последние новости сегодня, 6 апреля 2020 года

Пандемия коронавируса нарушила повседневную жизнь миллиардов людей. Страны отгородились друг от друга, а целые народы находятся в жестком режиме изоляции. Последние данные о распространении коронавируса на 6 апреля 2020 года.



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