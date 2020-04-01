Коронавирус: последние новости сегодня, 1 апреля 2020 года

Последние новости наглядно демонстрируют, что точно предсказать развитие ситуации с коронавирусом в Москве, в России и во всем мире неподвластно ни одному из аналитиков. Остается лишь следить за обновлением статистики, которое происходит практически в режиме онлайн.

Продолжение: Ослабили в десятки раз: найден способ лечения COVID-19

1 апреля не принесло человечеству долгожданного облегчения: никто не развеял страхи народов Земли, объявив, что происходящее – вышедший из-под контроля розыгрыш. Пандемией COVID-19 охвачен весь мир.

Ученые продолжают искать эффективное лекарство от коронавируса, а также силятся понять, откуда возникла болезнь и каково ее "устройство". Тем временем число заразившихся неумолимо растет.

Борьба с коронавирусом в России

Ученые из инновационного центра "Сколково" значительно продвинулись в борьбе с пандемией коронавируса. Разработки российских экспертов свидетельствуют о том, что COVID-19 возможно уничтожить водой.

Речь идет о жидкости, обработанной холодной плазмой. Это средство дезинфекции абсолютно безопасно для человека. Изобретение получило название "Магнарил". Производственная стоимость препарата – около 100 рублей за тысячу литров. Испытание нового средства, призванного бороться с коронавирусом, проведут в ближайшее время.

Коронавирус в Москве

По состоянию на 1 апреля 2020 года ситуация с COVID-19 в российской столице следующая:

заболели – 1880

умерли – 16

выздоровели – 115.

В Москве продолжает действовать карантин. Более того, принят закон об уголовной и административной ответственности для нарушителей новых норм санитарно-эпидемиологического контроля. Специалисты надеются, что эти ограничения помогут сдержать распространение болезни.

Коронавирус в России

Всего в нашей стране по состоянию на 1 апреля 2020 года зарегистрировано 2780 случаев заражения, 27 смертей и 199 случаев выздоровления. Если исключить Москву, картина будет выглядеть следующим образом:

заболели – 900

умерли – 11

выздоровели – 84.

Как показали последние новости, сегодня на втором месте после столицы по числу заболевших коронавирусом находится Московская область.

Коронавирус в мире

Ситуация с распространением коронавируса на планете продолжает принимать угрожающие масштабы. Число больных давно превысило 800 тысяч. Статистика на 15:55 1 апреля 2020 года выглядит следующим образом:

заболели – 877906

умерли – 43542

выздоровели – 184965.

Коронавирус: статистика сегодня

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 1880

16

115 Россия (без Москвы) 900 11 84 Италия 105792 12428 15729 Весь мир 877906 43542 184965

Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды