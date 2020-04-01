Коронавирус: последние новости сегодня, 1 апреля 2020 года

1 апреля не принесло человечеству долгожданного облегчения: никто не развеял страхи народов Земли, объявив, что происходящее – вышедший из-под контроля розыгрыш. Пандемией COVID-19 охвачен весь мир.
Ученые продолжают искать эффективное лекарство от коронавируса, а также силятся понять, откуда возникла болезнь и каково ее "устройство". Тем временем число заразившихся неумолимо растет.
Борьба с коронавирусом в России
Ученые из инновационного центра "Сколково" значительно продвинулись в борьбе с пандемией коронавируса. Разработки российских экспертов свидетельствуют о том, что COVID-19 возможно уничтожить водой.
Речь идет о жидкости, обработанной холодной плазмой. Это средство дезинфекции абсолютно безопасно для человека. Изобретение получило название "Магнарил". Производственная стоимость препарата – около 100 рублей за тысячу литров. Испытание нового средства, призванного бороться с коронавирусом, проведут в ближайшее время.
Коронавирус в Москве
По состоянию на 1 апреля 2020 года ситуация с COVID-19 в российской столице следующая:
- заболели – 1880
- умерли – 16
- выздоровели – 115.
В Москве продолжает действовать карантин. Более того, принят закон об уголовной и административной ответственности для нарушителей новых норм санитарно-эпидемиологического контроля. Специалисты надеются, что эти ограничения помогут сдержать распространение болезни.
Коронавирус в России
Всего в нашей стране по состоянию на 1 апреля 2020 года зарегистрировано 2780 случаев заражения, 27 смертей и 199 случаев выздоровления. Если исключить Москву, картина будет выглядеть следующим образом:
- заболели – 900
- умерли – 11
- выздоровели – 84.
Как показали последние новости, сегодня на втором месте после столицы по числу заболевших коронавирусом находится Московская область.
Коронавирус в мире
Ситуация с распространением коронавируса на планете продолжает принимать угрожающие масштабы. Число больных давно превысило 800 тысяч. Статистика на 15:55 1 апреля 2020 года выглядит следующим образом:
- заболели – 877906
- умерли – 43542
- выздоровели – 184965.
Коронавирус: статистика сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|1880
|16
|115
|Россия (без Москвы)
|900
|11
|84
|Италия
|105792
|12428
|15729
|Весь мир
|877906
|43542
|184965
Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире
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