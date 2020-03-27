Коронавирус: последние новости сегодня, 27 марта 2020 года

Последние новости о коронавирусе показывают, что человечество еще не перешагнуло пик распространения эпидемии. О том, что произошло сегодня, 27 марта 2020 года, читайте на "Дни.ру".

Сегодняшний день принес пугающие истории из-за границы, не самые радужные прогнозы относительно происходящего в самой России, а также сухие, но от того не менее леденящие душу, цифры статистики по заболевшим. Последние новости о коронавирусе свидетельствуют, что быстро справиться с этой напастью у нас не получится.

Если всего месяц назад немало горячих голов уверяли, что никакой болезни нет, и соблюдать разумные меры предосторожности не стоит, то теперь о таких заявлениях предпочитают не вспоминать. Подобная безалаберность слишком дорого стоила некоторым людям.

Больной из реанимации описал симптомы коронавируса

Житель Англии Мэтт Докрей без прикрас описал свое состояние после попадания в больницу. Он рассказал, что симптомы коронавируса начали проявляться у него еще три недели назад, однако сперва он сам храбрился и пытался их игнорировать, а затем и врачи не смогли поставить верный диагноз. Лечение удалось начать уже тогда, когда легкие мужчины начали отказывать. Сейчас ему остается из последних сил цепляться за жизнь и ждать своей очереди на аппарат ИВЛ.

Все последние новости о коронавирусе на сегодня читайте в разделе "Дни.ру".

Материал дополняется.