Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил в своем микроблоге в "Твиттер".

Джонсон отметил, что у него проявились симптомы заражения, и он сдал анализы. Результат оказался положительным. Политик намерен соблюдать режим самоизоляции и работать удаленно с помощью видеосвязи.