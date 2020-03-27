"Мои легкие отказывают": исповедь умирающего от коронавируса

Мэтт Докрей находится в реанимации, ждет очереди на подключение к аппарату искусственной вентиляции легких и отчаянно цепляется за жизнь. А начиналось все не так пугающе.
Симптомы коронавируса – кашель, лихорадку и головную боль – мужчина пытался игнорировать. Позже по настоянию родных он все же вызвал врачей. Однако те не распознали признаки COVID-19, заметив, что, раз Мэтт не посещал Китай, вряд ли мог подцепить эту болезнь.
Докрею диагностировали обычную простуду и прописали антибиотики. За следующие пять дней мужчине стало хуже. Вторая бригада медиков, облаченных в защитные костюмы, выявила коронавирус. Они подчеркнули, что пациент находится в критическом положении.
В больнице состояние больного стабилизировалось, однако лучше ему не становилось. А уже проявившиеся симптомы коронавируса вызывают серьезную опасность для здоровья. "В какой-то момент мне сказали, что шансы на выживание невелики, так как мои легкие отказывают", – цитирует Life Докрея.
Он болеет уже третью недели и дал себе обещание изо всех сил цепляться за жизнь. Тем не менее мрачные мысли посещают мужчину. На всякий случай он записал прощальное послание для жены и дочери.
Мужчина призвал не относиться к пандемии легкомысленно и не рассчитывать, что при заражении симптомы коронавируса проявятся в легкой форме. Стоит соблюдать карантинные предписания и максимально обезопасить себя.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Ушел от меня из-за ребенка
Как коронавирус на вас повлиял?
Длинные волосы в 50
У Петросяна родился ребенок
О народовластии.
Обращение президента к народу
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка