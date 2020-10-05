Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 октября 2020 года

Эксперты считают ситуацию очень тревожной. В Москве предпринимают упреждающие меры и объявляют о введении в городе режима удаленной работы. Некоторые организации и компании уже пошли на такой шаг, чтобы уберечь своих работников от страшного недуга.
Кроме того, всем россиянам власти напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. В частности, при посещении общественных мест необходимо носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.
КОРОНАВИРУС В МОСКВЕ
Заболели – 303940
Умерли – 5343
Выздоровели – 253031
КОРОНАВИРУС В РОССИИ
Заболели – 1 215 001
Умерли – 21 358
Выздоровели – 979 143
КОРОНАВИРУС В МИРЕ
Заболели – 35 133 791
Умерли – 1 042 901
Выздоровели – 26 296 935
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