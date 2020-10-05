Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса Последние новости на 30 сентября

Топ новостей

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой
Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
партнеры
Понедельник
5 октября
Лента новостей
08:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 октября 2020 года
06:27
"Я упала лицом в асфальт, поцарапалась очень больно": слова Муцениеце встревожили поклонников
04:16
Съемки на Первом канале довели Тодоренко до нервного тика
02:21
Бородина отреагировала на слова мужа слезами
00:09
Коронавирус не помеха: Настя Задорожная вышла замуж в маске
22:07
"Возьмите меня": Гузеева решила соблазнить чужого мужа
20:14
Вид жутко растолстевшего Николаева вызвал оторопь
18:25
Провал сына больно ударил по Рудковской
18:11
"Такой секс не приносит удовольствия": ведущий шоу "Дом-2" откровенно об интиме
18:03
Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
17:47
Лещенко озвучил последний шанс артистов спастись от банкротства из-за коронавируса
17:39
Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
17:20
Раздетого российского артиста обчистили в массажном салоне
16:47
Эксперты назвали причину массовой гибели морских животных на Камчатке
16:37
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику и автомобили с колючей проволокой
16:29
Мрачная Пугачева появилась у гроба близкого друга
15:56
СМИ рассказали, кто может сменить подхватившего смертельный вирус Трампа
15:51
Умер самый известный телевизионный диктор Татарстана
14:48
Эксперт о преемнике Лукашенко: Выходец из силовых структур
14:38
"Вот мразь": взбешенная Анохина облила бывшего мужа грязью
14:27
Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение
14:07
Болезненный вид Анны Нетребко поверг в шок
14:00
"Фоткайся прямо, тогда никто не поймет": вид беременной Дайнеко всполошил россиян
13:47
"Это большое счастье": Волочкова показала нового ухажера
13:34
"Каждый день настроение разное": жена рассказала о причудах 85-летнего Джигарханяна
13:23
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
13:03
Алсу крепко приложили за подражание Фриске
12:48
"Ушел к стриптизерше": Талызина набросилась на загулявшего мужа дочери
12:20
Почему Петросян увез своего сына из Москвы
12:19
"Валерия Львовна, ваши документы": Лера Кудрявцева поведала о встрече с полицией
12:17
Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко
12:04
"Это была нездоровая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала признание о разводе с Джигарханяном
11:37
Мать объявила войну возлюбленному Бузовой
11:36
"Меня "лечили" там и от СПИДа": Слуцкая вышла на связь после новостей о тяжелой болезни
11:20
"Мы с тобой собутыльники": вскрылась близкая связь Пугачевой с известным композитором
11:06
"Пусть оставит себе": экс-супруга Гафта сделала громкое заявление о наследстве
10:48
"Не прощу никогда": жена Джигарханяна накинулась на Цымбалюк-Романовскую
10:25
"Долго сражался за жизнь": Пугачева и Николаев потрясены горькой утратой
10:17
Собянин о ситуации с коронавирусом в Москве: Больницы заполняются
08:05
"Ну что за кайфожоры": Ивлеева спустила гигантскую сумму на элитную виллу
06:03
"Про ребенка забудь": облитая грязью Рапунцель сводит счеты с Яббаровым
03:59
"Исхудал как!": вскрылись последствия громкого развода Харламова и Асмус
01:58
Костомаров сцепился с незнакомцем из-за униженной Тодоренко
23:55
"Всегда в моем сердце": Брежнева удивила поклонников словами под снимком с мужчиной
22:03
Тимати намекнул на участие в новом "Холостяке" загадочным фото
20:02
"Только не раздевайтесь": Айза Анохина зажгла на детской вечеринке
18:47
"Я люблю тебя до слез": Игорь Крутой рассказал, как увел чужую жену
18:13
Побитая внучка Гурченко отказалась от ребенка
17:18
Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова
17:13
Экологическая катастрофа на Камчатке: пострадавших из-за отравленной нефтью воды уже десятки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Российский генерал поставил Лукашенко перед выбором: интеграция или свержение
В ЕС представили план по Белоруссии после Лукашенко: Безвиз и помощь бизнесу
Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова
Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко
Политолог: Лукашенко потерял личную безопасность
"Валерия Львовна, ваши документы": Лера Кудрявцева поведала о встрече с полицией
Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 октября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 октября 2020 года

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
С каждым днем обстановка с коронавирусом в России и мире накаляется. Начало второй волны заболевания дает повод всерьез задуматься над тем, чтобы пересидеть ее дома, не подвергая себя опасности.
прочитано 1196 раз

Эксперты считают ситуацию очень тревожной. В Москве предпринимают упреждающие меры и объявляют о введении в городе режима удаленной работы. Некоторые организации и компании уже пошли на такой шаг, чтобы уберечь своих работников от страшного недуга.

Кроме того, всем россиянам власти напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. В частности, при посещении общественных мест необходимо носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.

КОРОНАВИРУС В МОСКВЕ

Заболели – 303940

Умерли – 5343

Выздоровели – 253031

КОРОНАВИРУС В РОССИИ

Заболели – 1 215 001

Умерли – 21 358

Выздоровели – 979 143

КОРОНАВИРУС В МИРЕ

Заболели – 35 133 791

Умерли – 1 042 901

Выздоровели – 26 296 935

Автор: 5 октября 2020, 08:03

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение
К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику и автомобили с колючей проволокой
СМИ рассказали, кто может сменить подхватившего смертельный вирус Трампа
Эксперт о преемнике Лукашенко: Выходец из силовых структур

Шоу-бизнес

Провал сына больно ударил по Рудковской
"Такой секс не приносит удовольствия": ведущий шоу "Дом-2" откровенно об интиме
Лещенко озвучил последний шанс артистов спастись от банкротства из-за коронавируса
Раздетого российского артиста обчистили в массажном салоне

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Политика

Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение

Журналисты перечислили главные промахи Батьки
Политика

СМИ рассказали, кто может сменить подхватившего смертельный вирус Трампа

Президент США может не вернуться в Белый дом
Шоу-бизнес

"Исхудал как!": вскрылись последствия громкого развода Харламова и Асмус

Депрессия изменила юмориста до неузнаваемости
Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года

Весам стоит запастись терпением

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года
Гороскоп на октябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+