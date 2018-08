Средства для мытья рук смертельно опасны

Некоторые микроорганизмы начали вырабатывать устойчивость к спирту – важнейшему компоненту дезинфицирующих средств. Тренировать иммунитет бактериям помогает распространенность дозаторов с антибактериальным гелем в больницах, считают австралийские ученые.

Энтерококки часто попадают в организм человека в больничных условиях. В лучшем случае это приводит к кишечным расстройствам. Однако микробы могут вызвать сепсис или поразить сердечные клапаны. Здоровые люди чаще всего способны дать отпор супербактериям. А вот для пациентов, проходящих диализ или химиотерапию, такое заражение - большой риск.

Бороться с бактериями всегда помогали средства для мытья рук на основе таких спиртов, как изопропанол. Однако теперь обнаружился побочный эффект их широкого распространения: как выяснилось, ванкомицин-резистентные энтерококки, или супербактерии, стали более устойчивы к спирту.

Тревогу бьет профессор из Университета Мельбурна Тимоти Стинер. Ученый уверен, что в скором времени придется искать новые методы борьбы с бактериями. Нынешняя ситуация очень тревожна для больниц и госпиталей, отметил специалист.

