Врачи научились отключать рак
Ученые разработали специальный алгоритм – он находит гены, провоцирующие развитие тяжелых форм онкологии. С помощью новой технологии исследователям удалось "притормозить" развитие рабдомиосаркомы — одной из самых тяжелых форм рака, что поражает в основном детей и подростков.
Уникальных результатов добились генетики и онкологи из Юго-Западного медицинского центра в американском штате Юта. С помощью инструментов для генетического редактирования нашли нужные гены, после чего "отключили" их от процесса формирования злокачественных образований.
Новая технология дает шанс создать специальные препараты, подавляющие активность нежелательных генов. По мнению исследователей, уже в ближайшее время будет разработан универсальный генетический препарат, который существенно облегчит лечение самых тяжелых форм онкологических заболеваний, пишет Eurek Alert.
Ранее Dni.Ru писали о новом методе диагностики онкологии. Зараженные клетки находят с помощью звуковых волн.
Больные клетки в организме пациента значительно крупнее, чем обычные. Звуковые волны особой частоты обладают способностью находить эти объекты и собирать в определенной точке для последующего анализа.
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