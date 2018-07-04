Рак научились искать с помощью звука
Зараженные клетки в организме пациента значительно крупнее, чем обычные. Звуковые волны особой частоты обладают способностью находить эти объекты и собирать в определенной точке для последующего анализа.
Специалисты отмечают, что на сегодняшний день "золотым стандартом" диагностики рака остается биопсия. Но метод этот болезненный и менее эффективный, чем вновь найденный способ.
Новая методика обязана своим появлением группе ученых из Университета Дьюка, Массачусетского технологического института и Наньянского технологического университета. Медики подключают пациента к датчикам, которые испускают звуковые волны особой частоты. Они проходят через кровеносные сосуды, отталкиваются от циркулирующих зараженных клеток и возвращаются обратно, пишет журнал Small.
Dni.Ru сообщали, что ученым удалось модифицировать вирус полиомиелита для борьбы с раком. Новое средство значительно повысило выживаемость пациентов с гиобластомой – летальным типом опухоли головного мозга. Обычно пациенты после постановки страшного диагноза живут не более 20 месяцев. Однако участники эксперимента, получавшие препарат, были живы в течение трех лет.
Самый агрессивный рак мозга попробовали побороть при помощи опасного вирусаhttps://t.co/lLABQaoM3H— Вести.Наука (@Vesti_Nauka) 28 червня 2018 р.
Медики разработали новый метод борьбы с самым агрессивным типом рака головного мозга. Первая фаза клинических испытаний признана успешной. #медицина #онкология #ВестиНаука pic.twitter.com/cr8ZZKQfMc
Однако некоторые эксперты отнеслись к новому методу с опасением. Они полагают, что необходимы дальнейшие клинические исследования на большем количестве пациентов, прежде чем такое лечение будет одобрено.
А израильские ученые выяснили, что виски защищает клетки организма от мутаций и препятствует развитию онкологии. В составе напитка присутствует эллаговая кислота – вещество, содержащееся в большинстве фруктов. Это сильный антиоксидант, защищающий клетки организма от окисления.
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