Виски спасает от рака

Виски защищает клетки организма от мутаций и препятствует развитию онкологии. Правда, употреблять "амброзию" надо в ограниченных количествах.

Неожиданное свойство популярного напитка открыли израильские ученые. Они выяснили, что в его составе присутствует эллаговая кислота - вещество, содержащееся в большинстве фруктов. Это сильный антиоксидант, защищающий клетки организма от окисления и мутаций.

Но и этим чудодейственные свойства скотча не ограничиваются. Оказывается, виски относится к тем алкогольным напиткам, которые могут поддерживать здоровье миокарда. Благодаря все тем же антиоксидантам сокращается содержание в крови "плохого" холестерина и повышается уровень "хорошего".

Исследователи из медицинского центра в Израиле (Beth Israel Deaconess Medical Center) установили также, что виски улучшает защиту организма от возрастной деменции. Риск развития старческого слабоумия значительно ниже у тех пациентов, которые употребляли скотч – по сравнению с теми, кто не пристрастился к продукции шотландских винокурен.

Напиток оправдывает свое название: в переводе с гэльского языка "виски" означает "вода жизни". Но употреблять эту живую воду надо в очень умеренных количествах – не более 20-40 миллилитров в день. Настоящим ценителям будет нелегко ограничиться таким малым объемом. А большее количество алкоголя ни к чему хорошему не приводит, предупреждают newizv.ru.