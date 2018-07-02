Виски спасает от рака
Неожиданное свойство популярного напитка открыли израильские ученые. Они выяснили, что в его составе присутствует эллаговая кислота - вещество, содержащееся в большинстве фруктов. Это сильный антиоксидант, защищающий клетки организма от окисления и мутаций.
Но и этим чудодейственные свойства скотча не ограничиваются. Оказывается, виски относится к тем алкогольным напиткам, которые могут поддерживать здоровье миокарда. Благодаря все тем же антиоксидантам сокращается содержание в крови "плохого" холестерина и повышается уровень "хорошего".
Исследователи из медицинского центра в Израиле (Beth Israel Deaconess Medical Center) установили также, что виски улучшает защиту организма от возрастной деменции. Риск развития старческого слабоумия значительно ниже у тех пациентов, которые употребляли скотч – по сравнению с теми, кто не пристрастился к продукции шотландских винокурен.
Единственное место, где я следую правилам!#виски #алкоголь #тишина pic.twitter.com/xJnGEm61lB— Александр (@0nUc1paACkDgSV3) 26 июня 2018 г.
Напиток оправдывает свое название: в переводе с гэльского языка "виски" означает "вода жизни". Но употреблять эту живую воду надо в очень умеренных количествах – не более 20-40 миллилитров в день. Настоящим ценителям будет нелегко ограничиться таким малым объемом. А большее количество алкоголя ни к чему хорошему не приводит, предупреждают newizv.ru.
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