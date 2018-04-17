Чудо-мальчик победил рак без лекарств

Восьмилетний Джулиан Маланковски сумел победить рак в терминальной стадии. Медики в один голос утверждают, что произошло чудо.

Семье Джулиана врачи заявили, что их сын обречен – лечение не дало результатов. Мальчику поставили страшный диагноз "острый лимфобластный лейкоз" еще в 2011 году. Это один из самых опасных видов рака крови.

Болезнь трижды отступала – Джулиану помогли курсы химиотерапии и трансплантация костного мозга от донора из США. Однако рак вернулся в 2017 году. Семье сказали, что мальчик не доживет до Рождества.

"Мы не могли в это поверить. Нам на протяжении нескольких месяцев говорили, что нужно готовиться к самому худшему", – рассказала мать мальчика Анета Маланковски.

Однако произошло чудо: результаты анализов крови постепенно стали улучшаться. Врачи не поверили своим глазам и решили изучить костный мозг. В итоге о чуде заговорили даже самые опытные онкологи – уровень раковых клеток снизился в два раза. Этот случай признан уникальным.

Джулиан находится в детской больнице британского Манчестера. Рак видоизменился: врачи диагностировали острый миелоидный лейкоз, а это излечимо. Мальчика готовят к еще одному курсу химиотерапии, а после – к новой трансплантации костного мозга. Анета уверена, что сыну помогла особая диета, в которую входит расторопша, щелочная вода и свежие соки, пишет Life.ru.