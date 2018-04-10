Названы причины распространения заразного рака

Исследователи из Кембриджского университета подробно описали два вида заразного злокачественного заболевания, которое поражает тасманийского дьявола. Эксперты также назвали причины, по которым этот вид млекопитающих более восприимчив к такому типу рака, чем другие животные.



прочитано 1616 раз