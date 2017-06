Огромная киста сплющила американцу мозг

К врачам госпиталя Метро Хелс в штате Вайоминг (США) обратился пациент с необычной проблемой. Медики обнаружили в мозге 27-летнего мужчины гигантскую арахноидальную кисту.

Доброкачественная опухоль оказалась настолько велика, что буквально сплющила правое полушарие головного мозга несчастного. Пациента мучили частые головные боли.

Однажды у мужчины произошел припадок, после которого он и решил обратиться к врачам, сообщает издание The New England Journal of Medicine.

По результатам МРТ оказалось, что размер опухоли составляет 2,3 на 16,5 на 7,9 сантиметра. Ее рост вызвал сильное смещение височной доли, а также срединных структур головного мозга бедняги. По словам экспертов, такие арахноидальные кисты являются очень редкими.

Врачам пришлось вскрыть пациенту череп, а также опухоль и выкачать из нее жидкость. Однако после операции вмешательства выяснилось, что размер кисты не изменился. Мужчина до сих пор продолжает испытывать головные боли. Медики назначили ему противосудорожную терапию.

Отметим, арахноидальная киста образуется клетками паутинной оболочки и заполненной черепно-мозговой жидкостью. Обычно такая опухоль является врожденным образованием, не растет и при небольших размерах бессимптомна.

Напомним, ранее ученые из университета штата Огайо в Коламбусе (США) доказали зависимость рака мозга от уровня сахара в крови. Его низкий показатель может быть предвестником возникновения онкологического заболевания у пациента.