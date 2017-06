Продлить жизнь помогут всего четыре фактора

Шведские ученые с 1998 по 2014 год пристально наблюдали за 60 тысячами мужчин и женщин в возрасте от 45 до 83 лет, пытаясь вывести закономерность долгой жизни. Следует отметить, что участники эксперимента были заведомо здоровы, во всяком случае у них не была диагностирована онкология или сердечно-сосудистые заболевания, и вели здоровый образ жизни.

По убеждению автора исследования, доктора философии стокгольмского Каролинского института Сюзанны Ларсон и ее единомышленников, здоровый образ жизни включает в себя четыре базовых понятия. Это отказ от курения, физическая активность, минимальное употребление алкоголя или полный от него отказ, а также здоровое сбалансированное питание, пишет Medicalxpress.

К концу исследования из наблюдаемой группы ушли из жизни 8630 мужчин и 6730 женщин. Была обнаружена прямая зависимость между продолжительностью жизни и вышеперечисленными четырьмя признаками здорового образа жизни.

