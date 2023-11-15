Мошенники активизировались перед праздниками: как не дать себя обмануть

Невнимательные граждане рискую в предновогодней суете потерять не только время, но и деньги. Фиксируется рост количества кибермошенников в сети. Об этом сообщает канал 360. Важно сохранять бдительность и не забывать, что нельзя верить любому позвонившему человеку. Обманщики действуют по очень похожим схемам. Сначала они вызывают у потенциальной жертвы сильные эмоции, не дают времени на обдумывание и склоняют человека к переводу денег или передаче важной информации.
Существует несколько советов, которые помогут не стать жертвой мошенников:
- Запрещено переходить по любым ссылкам в интернете, обещающим заработок, выплаты или премии.
- Внимательно изучайте адрес сайта, чтобы не вносить информацию на фишинговых порталах. обычно они имитируют оформление настоящей страницы.
- Запомните, что никаких безопасных счетов не существует. Служба безопасности банка, правоохранители, следователи и сотрудники прокуратуры, если они настоящие, никогда не просят совершать операции с деньгами.
Для пожилых родственников можно подключить услугу совместных уведомлений, чтобы контролировать расходы. К сожалению, с возрастом уровень критического мышления снижается, поэтому пенсионеры часто становятся жертвами мошенников.