Мошенники активизировались перед праздниками: как не дать себя обмануть

Обманщики не дремлют. Опасность подстерегает каждого, кто пользуется компьютером или смартфоном. Эксперты еще раз объясняют, как не потерять свои деньги.

Невнимательные граждане рискую в предновогодней суете потерять не только время, но и деньги. Фиксируется рост количества кибермошенников в сети. Об этом сообщает канал 360. Важно сохранять бдительность и не забывать, что нельзя верить любому позвонившему человеку. Обманщики действуют по очень похожим схемам. Сначала они вызывают у потенциальной жертвы сильные эмоции, не дают времени на обдумывание и склоняют человека к переводу денег или передаче важной информации.

Существует несколько советов, которые помогут не стать жертвой мошенников:

Запрещено переходить по любым ссылкам в интернете, обещающим заработок, выплаты или премии. Внимательно изучайте адрес сайта, чтобы не вносить информацию на фишинговых порталах. обычно они имитируют оформление настоящей страницы. Запомните, что никаких безопасных счетов не существует. Служба безопасности банка, правоохранители, следователи и сотрудники прокуратуры, если они настоящие, никогда не просят совершать операции с деньгами.



Для пожилых родственников можно подключить услугу совместных уведомлений, чтобы контролировать расходы. К сожалению, с возрастом уровень критического мышления снижается, поэтому пенсионеры часто становятся жертвами мошенников.