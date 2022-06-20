Металлурги в белых халатах, роботы и сад камней: что происходит на ЧТПЗ

Шум, лязг, грязь, искры, копоть, запах краски, мастера в запыленных робах – примерно так многие представляют себе обстановку на металлургическом производстве. Но на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), входящем в состав Трубной Металлургической компании (ТМК), доказывают, что современное предприятие даже в отрасли черной металлургии может быть чистым, красивым и экологичным.



Завод по производству труб возник в Челябинске в 1942 году. Сначала его продукция шла на фронт, затем местные специалисты помогали восстанавливать инфраструктуру страны в мирное время. В 1963 году, когда западные страны отказались поставлять в СССР трубы большого диаметра для газо- и нефтепроводов, ЧТПЗ наладил их собственное производство.





В 2000х на заводе прошла большая реконструкция и модернизация, а в 2010 году был запущен новый цех «Высота 239». Он знаменит не только тем, что это самый крупный цех в Европе по производству труб большого диаметра, и не только тем, что он расположен выше всех аналогичных заводов – на высоте 239 метров над уровнем моря, откуда и его название. Это – уникальное современное производство с непревзойденным уровнем качества выпускаемой продукции, культуры труда и экологической безопасности.

Все процессы в цехах «Высоты 239» автоматизированы. Операторы за пультами только следят за роботами, которые режут металл и гнут металл, варят швы, проверяют их качество, красят и отгружают заказчику. При этом чистота на производстве практически стерильная – не даром сотрудники здесь ходят в белой спецовке.

Кстати, именно на ЧТПЗ изготовили трубы для экспортного газопровода «Северный поток-2», проложенного по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Когда был объявлен тендер на производство труб по проекту Nord Stream 2, «Высоту 239» посещали многочисленные делегации зарубежных экспертов. Они были поражены увиденным – придраться нельзя было не только к качеству продукции, но и условиям труда. Вместо «ада на земле» – четко организованное пространство, подвесная галерея с паркетным полом, откуда можно спуститься к любой зоне производственного цикла, застекленные кабинеты для совещаний и отдыха и даже сад камней с цветущими сакурами для отрады глаз.

Как именно на ЧТПЗ делают трубы и в чем их уникальность, в двух словах не опишешь. Лучше самому прийти на завод и послушать рассказ специалиста. Для этого на «Высоту 239» организуют экскурсии. Причем посетители ничуть не мешают производственному процессу – главное, соблюдать правила безопасности, о которых предупреждают на входе, и не снимать каску. Кстати, респираторы, светозащитные очки, перчатки, особая обувь тут без надобности.

Таким образом, Трубная металлургическая компания (ТМК), в состав которой входит ЧТПЗ, не просто задает планку другим предприятиям отрасли и открыта к обмену опытом, но и следует современным трендам – ведь промышленный туризм сейчас становится все более популярен. Это подтвердили модераторы Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» проекта АНО «Россия – страна возможностей», полуфинал которого прошел 12-14 июня в Челябинске. Посетив ЧТПЗ, они оценили вклад местных металлургов в улучшение имиджа региона – ведь пример завода в Челябинской области наглядно демонстрирует, что современное производство может быть безопасным для окружающей среды и сотрудников предприятия. А это привлекает в регион квалифицированных специалистов, молодежь и многочисленных туристов со всей России и из-за рубежа.