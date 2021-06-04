Путин высказался о росте безработицы в России: Катастрофы не произошло

Президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Политик оценил ситуацию с безработицей в стране.
Российский лидер отметил, что число граждан, оставшихся без работы, выросло, а доходы упали. Однако "никакой катастрофы не произошло", подчеркнул Путин.
Глава государства считает, что кабмину нужно усилить программы содействия занятости в регионах России, где наблюдается высокий уровень безработицы.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Где работает Анфиса и кем?
Йога
Верую в всевышнего
Кого выберет Тимати в Холостяке?
Отдых в России это дно
мой парень зовёт жить у него что делать
Она спасла мою жизнь
Питьевая вода из колодца/скважины
Где найти нормальную женщину?