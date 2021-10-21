Путин предрек усиление мирового продовольственного кризиса

Президент России Владимир Путин считает, что мировой продовольственный кризис в ближайшее время будет лишь обостряться. Об этом он заявил в ходе выступления на экономическом форуме "Валдай".
Путин отметил, что продовольственный кризис периодически возникает во всех странах и регионах мира, однако текущая ситуация на рынке близка к критической. Глава российского государства обратил внимание, что помимо этого мир может столкнуться с проблемами дефицита воды и электроэнергии, передает Ura.ru.
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