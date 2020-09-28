Россияне стремительно нищают из-за коронавируса

Из-за коронавируса в России за чертой бедности оказался каждый пятый россиянин. К такому выводу пришли эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ).

Из-за коронавируса в России стало меньше представителей среднего класса. Пандемия и режим нерабочих дней, который объявили для борьбы с недугом власти, вызвали в стране рост бедности.

Если в конце 2019 года 12,3% населения можно было отнести к бедным, то остановка многих производственных процессов увеличила эту цифру до 19-20%. Народ стремительно нищает.

Исследователи говорят, что ряды малоимущих пополнили люди, у которых не было социальных гарантий. Это оставшиеся без работы граждане, представители малого бизнеса, а также те, кто работал в тени. Многие работодатели, столкнувшись с проблемами из-за коронавируса в России, без колебаний избавились от сотрудников.

По данным Росстата, во II квартале в стране стало на 1,3 миллиона больше тех, чей месячный доход ниже прожиточного минимума. А ведь его сумма невелика – 11 468 рублей. Таким образом, за чертой бедности в России живут порядка 20 миллионов человек.

Все это – результат падения доходов населения. Как подсчитали во ВШЭ, коронавирус в России "съел" 9,7-11,5% душевых доходов. С поправкой на инфляцию во II квартале 2020 года они упали на 8%. Это самое большое падение в XXI веке.

Как писали "Дни.ру", по словам Владимира Путина, одним из главных инструментов в борьбе с бедностью должен стать социальный договор. Россиянам будут выплачивать средства для того, чтобы они могли повысить квалификацию и найти новую работу или открыть собственное дело. На реализацию этого проекта выделят в 2021 году более 26 миллиардов рублей.

