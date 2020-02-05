Готовьте деньги: в платежках ЖКХ появится новая строка

В августе прошлого года вступил в силу закон о страховании
жилья от чрезвычайных ситуаций. При наступлении страхового случая возмещать
ущерб будут из трех источников: федеральный и региональный бюджеты, а также
средства частных компаний.
Сейчас в пилотный проект включены 16 регионов. Среди них - Московская, Ленинградская, Тверская, Тюменская, Саратовская области и другие субъекты Федерации. Гражданин может добровольно застраховать жилье. В таком случае в его квитанции за жилищно-коммунальные услуги появится соответствующая строчка.
Компенсацию пострадавшим будут выплачивать, исходя из среднерыночной стоимости жилья в регионе. Стоимость страхового полиса – не более 200 рублей в месяц, отмечает сайт телеканала "Царьград". Однако полис со страхованием исключительно от чрезвычайных ситуаций обойдется еще дешевле - около 400 рублей в год, отметил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
Ранее россияне назвали самые острые проблемы ЖКХ. Раньше наших сограждан волновало повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также ошибки в расчетах при начислении платежей. Теперь на первый план вышло неудовлетворительное содержание и ремонт домов.
В 2020 году стоимость услуг ЖКХ вырастет в среднем на четыре процента. Индексация произойдет 1 июля. Стоит отметить, что в прошлом году цены поднимались дважды, поскольку учитывался рост налога на добавленную стоимость на два процента.
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