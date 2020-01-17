Названа самая острая для россиян проблема в ЖКХ

За прошедший год россиян стали больше волновать состояние жилых домов и недочеты в работе управляющих компаний. Об этом свидетельствуют данные организации "ЖКХ Контроль", сообщает FlashNord.
Информация была получена на основе анализа жалоб от граждан. Как пишут "Известия", прежде россиян больше всего волновали повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и ошибки при выставлении счетов. Теперь на первое место вышли проблемы, связанные с неудовлетворительным содержанием и ремонтом домов.
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