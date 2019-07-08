В Госдуме обсудили развитие цифровой экономики
По словам Вячеслава Володина, тема развития цифровой экономики не случайно была вынесена на площадку Госдумы. "У нас в планах рассмотрение большого блока законов по развитию цифровой экономики, не все идет гладко", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента. Он отметил, что есть законопроекты, которые уже должны были быть приняты, однако пока их нет даже в проектах.
"19 законопроектов из пакета проектов законов правительства не приняты", – заметил Володин. Из приоритетных инициатив, которые должны превратиться в законы уже до 1 января 2020 года, успешно рассмотрена пока лишь одна. "Крайне важно сегодня выслушать позицию по этому вопросу представителей правительства, профильных министерств и, конечно, об этом поговорить с теми, кто представляет IT-отрасль", – уверен председатель нижней палаты парламента.
Одновременно с этим, отметил он, есть и другая сторона, которой требуется уделить внимание. Речь идет о вопросах защиты персональных данных и других связанных с современными технологиями прав граждан. "Навязывать технологии, особенно в отношении того, что касается лично человека, ни у кого задачи нет, и мы должны это помнить", – подчеркнул Володин.
Для того, чтобы российские компании имели преференции и могли развиваться более эффективно, необходимо соответствующее законодательство. "И, конечно, это должно в первую очередь сказаться на качестве жизни людей", – рассказал спикер Госдумы.
Заместитель председателя правительства Максим Акимов во время выступления на слушаниях подчеркнул важность баланса между технологическим развитием и социальными последствиями роботизации. По его словам, цифровые технологии позволят обеспечить удаленные территории последними достижениями медицины и образования. Он добавил, что в стране есть все предпосылки для встраивания в цифровой мир на правах лидера.
"У нас седьмое место в мире по степени вовлеченности людей в цифровую экономику. 86% населения России пользуются интернетом каждый день", – рассказал Акимов.
В своем выступлении зампред правительства обозначил технологии, которые поддерживаются государством – это робототехника, сенсорика и новые промышленные технологии. Речь идет о субсидиях исследовательским центрам, субсидировании процентных ставок по кредитам на внедрение, а также о грантах для малого технологического бизнеса.
Максим Акимов поблагодарил Вячеслава Володина за создание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы и выразил ему благодарность за пристальное внимание к этой теме.
Выступил на слушаниях и министр экономического развития Максим Орешкин. "Эффективный диалог сложился со всей Государственной Думой и со всеми комитетами, которые заняты этой повесткой", – отметил он.
Он рассказал о ключевых для развития цифровой экономики законодательных решениях. В частности, инициатива, обеспечивающая безопасность и удобство при использовании цифровой подписи, уже внесена на рассмотрение Госдумы.
"Предлагается поднять планку требований к удостоверяющим центрам. С одной стороны, мы требования предлагаем ужесточить, с другой стороны, дать новые возможности", – объяснил глава Минэкономразвития. Он добавил, что этот законопроект требует скорейшего принятия, поскольку создает среду для решения множества смежных вопросов.
Также, по словам Орешкина, уже внесен законопроект о создании электронных дубликатов электронных документов. Он будет всесторонне рассмотрен на площадке рабочей группы профильного комитета, пообещал министр.
Еще один внесенный законопроект касается цифрового профиля гражданина. "Становится удобным давать и отзывать согласие на обработку персональных данных", – обозначил Орешкин цели инициативы. Важнейшим вопросом при реализации этой идеи является обеспечение безопасности цифровых персональных данных людей.
Правительство также одобрило к внесению в Госдуму законопроекта об электронных трудовых книжках россиян. Готовятся решения и в целом об электронном кадровом документообороте. Министр экономического развития уверен, что выверенное решение может стать мощным стимулом для роста занятости населения и увеличения его доходов, в особенности за пределами крупных городов.
"Законодательство в сфере цифровой экономики – это качественно новая сущность. Прорывные технологии очень чувствительны к регуляторным ошибкам, поэтому так долго и тяжело идет поиск баланса интересов", – рассказал Орешкин.
Он отметил, что необходимо продолжить дискуссию по поводу законопроектов в режиме открытого диалога. В активной форме она идет на площадках комитетов Госдумы, добавил министр.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков раскрыл особенности реализации нацпроекта "Цифровая экономика". В частности, речь идет о внедрении в России технологии связи пятого поколения. "Уже в этом году появится несколько зон 5G", – пообещал он. До конца 2021 года сети пятого поколения буду уже как минимум в десяти городах-миллионниках.
Также он рассказал о внедрении интернета вещей. По словам Носкова, важно не только стимулировать развитие сферы, но и обеспечить технологическую безопасность на этом направлении. Кроме того, по словам министра, отдельное место в деятельности по стимулированию развития современных технологий занимает разработка искусственного интеллекта.
Всего за шесть лет на поддержку высокотехнологичного бизнеса государство выделит 280 миллиардов рублей, добавил он. Кроме того, в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" должен быть проведен в труднодоступные и отдаленные регионы.
Напомним, решение провести большие парламентские слушания по этой теме были приняты по итогам прошедшего 24-25 мая в Крыму заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдуме Вячеславе Володине. Члены Совета рекомендовали ускорить работ надо необходимыми законами. Правительство готовит свыше 20 инициатив.
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