Володин: Общение с IT-специалистами полезно для законотворчества
Пакет нормативно-правовых актов по цифровой экономике включает 20 законопроектов, уточнил спикер Госдумы. Он напомнил, что пока принят только один закон – о цифровых правах. Его авторами были депутаты нижней палаты.
По словам Володина, для парламентариев важно за короткое время получить максимум знаний, которые помогут понять, как развивается цифровая экономика.
"При рассмотрении законопроектов о цифровой экономике мы будем опираться на полученные знания для того, чтобы более квалифицировано подходить к их рассмотрению, говорить на одном языке", – сказал спикер Госдумы.
Володин пригласил представителей "Школы 21" Сбербанка на большие парламентские слушания, посвященные цифровой экономике. Они пройдут на Охотном Ряду 8 июля.
В рамках семинара "Новые технологии для экономики будущего" обсуждалось развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта и робототехники. Участники мероприятия также затронули вопросы подготовки IT-специалистов и повышения цифровой грамотности населения.
Законодательство в этой сфере в России формируется фактически с нуля, отметил ранее Вячеслав Володин. Он призвал депутатов повышать уровень знаний по цифровой экономике и знакомиться с передовыми достижениями.
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