Володин: Общение с IT-специалистами полезно для законотворчества

Депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным приняли участие в семинаре по развитию цифровой экономики в "Школе 21" Сбербанка. По словам председателя нижней палаты, разговор был крайне полезным для парламентариев, которым предстоит принимать законы в этой сфере.



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