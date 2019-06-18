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Володин: Общение с IT-специалистами полезно для законотворчества

Вячеслав Володин на семинаре по развитию цифровой экономики. Фото: Duma.gov.ru
Депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным приняли участие в семинаре по развитию цифровой экономики в "Школе 21" Сбербанка. По словам председателя нижней палаты, разговор был крайне полезным для парламентариев, которым предстоит принимать законы в этой сфере.   
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Пакет нормативно-правовых актов по цифровой экономике включает 20 законопроектов, уточнил спикер Госдумы. Он напомнил, что пока принят только один закон – о цифровых правах. Его авторами были депутаты нижней палаты.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам Володина, для парламентариев важно за короткое время получить максимум знаний, которые помогут понять, как развивается цифровая экономика.  

"При рассмотрении законопроектов о цифровой экономике мы будем опираться на полученные знания для того, чтобы более квалифицировано подходить к их рассмотрению, говорить на одном языке", – сказал спикер Госдумы.  

Володин пригласил представителей "Школы 21" Сбербанка на большие парламентские слушания, посвященные цифровой экономике. Они пройдут на Охотном Ряду 8 июля.  

Герман Греф и Вячеслав Володин на семинаре по развитию цифровой экономики. Фото: Duma.gov.ru

В рамках семинара "Новые технологии для экономики будущего" обсуждалось развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта и робототехники. Участники мероприятия также затронули вопросы подготовки IT-специалистов и повышения цифровой грамотности населения.  

Законодательство в этой сфере в России формируется фактически с нуля, отметил ранее Вячеслав Володин. Он призвал депутатов повышать уровень знаний по цифровой экономике и знакомиться с передовыми достижениями. 

Автор: Иван Поляков18 июня 2019, 23:02

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