В "ЕР" предложили включить ремонт детсадов в нацпроект "Демография"
В направленных правительству предложениях "Единой России" речь идет о возможности проведения капитального ремонта и реконструкции существующих детских садов и яслей. Это менее затратный процесс, чем строительство новых зданий.
"Благодаря мониторингу мы видим, что только путем строительства и выкупа новых зданий не во всех регионах удастся решить проблему дефицита мест в яслях", – рассказала депутат Госдумы, координатор проекта партии "Единая Россия" "Новая школа" Алена Аршинова. По ее словам, эксперты проанализировали ситуации с реализацией проекта "Демография" в регионах и пришли к выводу, что тут требуется более гибкий подход.
"Есть пустующие здания, аварийные корпуса, которые можно реконструировать, есть возможность возвести пристройку. Но таких вариантов использования федеральных средств нормативная база нацпроекта не предусматривает. Предлагаем это устранить", – подчеркнула парламентарий.
Алена Аршинова добавила, что при капитальном ремонте стоимость одного учебного места составила 200 тысяч рублей, тогда как при строительстве нового здания этот показатель превышает отметку в один миллион рублей. Кроме того, в банке типовых проектов зданий для дошкольных образовательных учреждений не хватает проектов для полярных территорий и регионов Дальнего Востока.
Кроме того, эксперты заметили, что в проекте также не учтены важные для нормативов цен на строительство объектов параметры. "В показателях укрупненных нормативов цен отсутствуют наружные инженерные сети и благоустройство, плата за подключение к инженерным сетям, системы доступа для маломобильных групп граждан", – отметила Аршинова. Подобная ситуация, посетовала она, не дает возможность оценить стоимость объекта в полном объеме и заметно занижает объем субсидии из федерального бюджета.
Также в "Единой России" предложили ввести в СанПиН термин "совмещенное использование площадей" в требования, которые предъявляются к помещениям для дошкольных образовательных учреждений, их оборудованию и содержанию. В партии, подчеркнула депутат, ждут оперативную реакцию на эту инициативу и конструктивной работы по обозначенному направлению.
"В этом году в рамках нацпроекта должно быть создано 90 тысяч новых мест в яслях и детских садах", – рассказала депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина.
Баталина заметила, что многие семьи строят свои планы с расчетом на то, что уже в 2019 году у них будет возможность отдать ребенка в ясли. Однако уверенности в том, что работа ведется достаточно оперативно, пока нет.
"Темпы расходования бюджетных средств на эти цели пока во многих регионах низкие", – заметила депутат. Она добавила, что эксперты "Единой России" посетили 20 регионов и на месте обсудили с жителями и представителями власти возможность ускорить эту работу. "Итогом стал целый набор предложений, который "Единая Россия" направила в правительство ", – подчеркнула Ольга Баталина.
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