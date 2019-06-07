Налоги в России начнут собирать по-новому
Сейчас, чтобы стать налоговым резидентом России, необходимо провести в стране более 183 дней в течение года. Минфин рассматривает инициативу, согласно которой этот срок планируется сократить до 90 дней.
"Чтобы проще было работать и чтобы наши бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда, к нам, возвращались", – пояснил Антон Силуанов. В ведомстве надеются вернуть в Россию налоги, которые компании и их владельцы платят за рубежом.
Эксперты отмечают, что Минфин не первый год обсуждает возможность ужесточения критериев налогового резидентства. Старые нормы, считают они, устарели. Благодаря им легко обходить законодательство о контролируемых иностранных компаниях, пишут "Ведомости". Многие предприниматели специально отказываются от российского резидентства, чтобы избежать необходимости отчитываться перед ФНС об иностранных активах и платить налог с их нераспределенной прибыли.
Для борьбы с этими процессами недостаточно единственного критерия – числа дней. По мнению юристов, необходимо менять подход и вводить новый критерий – центр жизненных интересов. Под ним понимается наличие в стране недвижимости, работы, семьи и других факторов.
По данным СМИ, Минфин собирается принять соответствующее нововведение. "Мы будем прорабатывать эти вопросы", – сказал представитель ведомства. Предложения будут включены в основные направления налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики.
В случае ужесточения системы налогообложения в части признания человека резидентом российские стандарты будут приведены в соответствие с международными, рассказал партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. "Формальные тесты по количеству дней довольно легко обходить, и многие страны давно отказались от них", – подчеркнул он. Вице-президент по развитию бизнеса Geneva Management Group Максим Федоров также отметил, что подобными инициативами власти не закручивают гайки, а доводят законодательство до уровня западных стран.
При этом, по мнению экспертов, нововведение коснется нескольких тысяч россиян. Проводить вне России больше полугода для обхода налогового законодательства – удовольствие не из дешевых, вдобавок осложняющее ведение бизнеса. Позволить себе такое могут только богатейшие предприниматели. Однако и сумма налогов, которые они передадут бюджету, будет весьма внушительной.
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