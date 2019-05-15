Госдума продлевает на год амнистию капиталов
Первый из нормативно-правовых актов предусматривает
возможность для физических лиц добровольно задекларировать свои акты и счета.
На них распространяются все установленные законом гарантии.
Сделать это можно будет до 1 марта 2020 года. Есть обязательное условие: регистрироваться подконтрольные физлицам иностранные компании должны в специальных районах в Калининградской области и Приморском крае.
Кроме того, депутаты одобрили изменения в Налоговый кодекс, которые освобождают от уплаты НДФЛ доходы физлица от контролируемой иностранной компании. Также предлагается освободить "возвращенцев" от взыскания налогов, связанных с задекларированным в ходе третьей амнистии имуществом или счетами в зарубежных банках.
Участники третьей волны будут освобождены от уголовной ответственности за преступления в сфере налогового законодательства, совершенные до 1 января текущего года. До этого срока граждане России могли ликвидировать контролируемые компании за рубежом и перевести средства на родину. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выразил уверенность, что предлагаемые меры создадут благоприятные условия для возвращения капиталов.
#Заседание: Новый этап "амнистии капиталов" пройдет на новых условиях:https://t.co/ivuYQIPWsq— Государственная Дума (@dumagovru) 15 мая 2019 г.
Первый этап амнистии проводился в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016-го. Граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании, избежав налоговых претензий и уголовного преследования. Тогда налогоплательщики подали чуть более семи тысяч деклараций.
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