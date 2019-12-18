Рубль отыгрывает позиции у доллара и евро

По состоянию на среду, 18 декабря, курс российского рубля к доллару составляет 62,53 рубля за единицу американской валюты, к евро – 69,68 рубля. Как сообщают "Дни.ру", последние два дня рубль незначительно подешевел по отношению к западным валютам после серьезного укрепления.
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