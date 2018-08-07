Тимошенко назвала последнюю надежду Украины
По ее словам, выехавшая за рубеж рабочая сила – это то, что пока поддерживает экономику Незалежной на плаву. "Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор "реформам", реально заботятся о своей семье и стране", – пояснила "оранжевая принцесса".
Не упустила Тимошенко и возможности в очередной раз пнуть руководство Украины. По ее словам, люди в киевских кабинетах власти не делают ничего, чтобы улучшить ситуацию. Они не могут объяснить, почему простым людям живется все хуже, а элита чувствует себя все лучше. "По телевизору – все хорошо, а в холодильниках – не очень", – посетовала парламентарий.
С таким утверждением согласился президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Эксперт подчеркнул, что за первое полугодие 2018 года граждане Незалежной отправили переводами на родину порядка семи миллиардов долларов, что в 3,5 раза больше всех иностранных инвестиций в страну.
По словам аналитика, наметившийся в этом году рост национального ВВП связан прежде всего с поступлениями от трудовых мигрантов. "Большинство людей трудятся на неквалифицированных работах. Условия не самые хорошие, но зарплаты выше, чем на Украине", – цитирует Охрименко RT. В противном случае экономику страны давно бы постиг коллапс, добавил эксперт.
Вместе с тем он отметил, что Тимошенко вряд ли может предложить что-то для исправления ситуации. Чтобы граждане не уезжали, подчеркнул Охрименко, необходимо создавать рабочие места, обеспечивать достойный уровень оплаты труда. Как это сделать, "оранжевая принцесса" не уточнила.
Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук заявил в эфире телеканала "112 Украина", что украинская экономика рухнет в случае закрытия границы с Россией. pic.twitter.com/PhOWMHlIZ5— ★Нефритовый ���� (@zapvv) 7 августа 2018 г.
Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что правительство рассматривает вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Окончательное решение будет принято до конца года, подчеркнул чиновник.
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