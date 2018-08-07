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Экономика

Тимошенко назвала последнюю надежду Украины

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Romain Carre
Социально-экономическая ситуация на Украине ухудшается с каждым годом. Растет безработица, население нищает. Не помогают даже пресловутые кредиты от МВФ, которыми так бахвалились власти Незалежной. В условиях перманентной катастрофы экономику Украины поддерживают лишь ее граждане, которые уехали на заработки за границу, полагает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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По ее словам, выехавшая за рубеж рабочая сила – это то, что пока поддерживает экономику Незалежной на плаву. "Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор "реформам", реально заботятся о своей семье и стране", – пояснила "оранжевая принцесса".

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Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

Не упустила Тимошенко и возможности в очередной раз пнуть руководство Украины. По ее словам, люди в киевских кабинетах власти не делают ничего, чтобы улучшить ситуацию. Они не могут объяснить, почему простым людям живется все хуже, а элита чувствует себя все лучше. "По телевизору – все хорошо, а в холодильниках – не очень", – посетовала парламентарий.

С таким утверждением согласился президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Эксперт подчеркнул, что за первое полугодие 2018 года граждане Незалежной отправили переводами на родину порядка семи миллиардов долларов, что в 3,5 раза больше всех иностранных инвестиций в страну.

По словам аналитика, наметившийся в этом году рост национального ВВП связан прежде всего с поступлениями от трудовых мигрантов. "Большинство людей трудятся на неквалифицированных работах. Условия не самые хорошие, но зарплаты выше, чем на Украине", – цитирует Охрименко RT. В противном случае экономику страны давно бы постиг коллапс, добавил эксперт.

Вместе с тем он отметил, что Тимошенко вряд ли может предложить что-то для исправления ситуации. Чтобы граждане не уезжали, подчеркнул Охрименко, необходимо создавать рабочие места, обеспечивать достойный уровень оплаты труда. Как это сделать, "оранжевая принцесса" не уточнила.


Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что правительство рассматривает вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Окончательное решение будет принято до конца года, подчеркнул чиновник.

Автор: Иван Поляков7 августа 2018, 10:52

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