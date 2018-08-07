Тимошенко назвала последнюю надежду Украины

Социально-экономическая ситуация на Украине ухудшается с каждым годом. Растет безработица, население нищает. Не помогают даже пресловутые кредиты от МВФ, которыми так бахвалились власти Незалежной. В условиях перманентной катастрофы экономику Украины поддерживают лишь ее граждане, которые уехали на заработки за границу, полагает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.



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