Болезнь Трампа сыграла на руку Путину

Нарциссизм Трампа признан ведущими психиатрами в США. Около 40 специалистов назвали ситуацию критической. Однако до сих пор сомневаются, можно ли делать их выводы достоянием широкой общественности: им мешает так называемое правило Голдуотера – запрет психиатрам высказываться о публичных фигурах.

Однако диагноз снова всплыл в СМИ после встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля: журналисты, обрушив на Трампа волну критики, не могли обойти стороной и его психическое состояние.

Трамп – апофеоз самодовольства, превращенного в фирменный стиль. Но он в этом не одинок. "Эпидемия нарциссизма в США – любимая тема в специальной литературе и медиа, и Трамп здесь не экзотическое исключение, но воплощение проблемы, уже затмившей даже страшную беду ожирения нации", - пишет "Московский комсомолец".

Дональд Трамп в подготовке и подаче саммита в Хельсинки ориентировался на образ триумфатора. Однако эффект оказался обратным – в американском обществе говорят о государственной измене, а в комментариях самый мягкий термин, употребляемый по отношению к президенту США, тоже медицинский – imbecile (идиот).

