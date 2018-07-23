Американский ведущий поговорил с Путиным и уехал в Россию

Ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес, который взял интервью у главы государства Владимира Путина после саммита в Хельсинки, уехал в Россию. Вместе с журналистом посмотреть Москву и Санкт-Петербург отправилась его супруга.

По словам журналиста, перед поездкой у него были некоторые сомнения. "Но я подумал, почему бы и нет..." – признался Уоллес.

Журналист рассказал, что после трансляции интервью с Путиным по российскому телевидению его стали узнавать на улице, сообщает Russia Today. При этом, как отметил Уоллес, во время отдыха его никто не беспокоил. "Не было ни одного признака неприятностей или чего-то такого", – заявил ведущий.

Напомним, что 16 июля президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели первую полноформатную встречу, на которой обсудили двусторонние отношения. По итогам саммита каждый из лидеров дал интервью журналистам телеканала Fox News.

Путин побеседовал с Уоллесом. В интервью были затронуты темы нового российского оружия и перспективы партнерства с Трампом.