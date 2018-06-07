Путин назвал причину взлета цен на бензин

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о росте стоимости бензина в стране. По словам главы государства, скачок цен спровоцировала неправильная политика регулирования в сфере энергоресурсов.

Путин отметил, что правительство уже работает над решением проблемы. Президент заключил, что рост цен на бензин является недопустимым.

Ситуацию прокомментировал и министр энергетики Александр Новак. "Срочные фискальные меры уже оказали положительное влияние. Были достигнуты на уровне правительства договоренности со всеми нефтяными компаниями о стабилизации цен", – отчитался он перед главой государства в прямом эфире.