Для Путина придумали хитрую ловушку

Президент России Владимир Путин в течение шести лет может выделить сенсационную сумму, чтобы обеспечить прорыв в повышении уровня жизни. Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин посчитал сообщения о планах главы государства потратить на социальную сферу десять триллионов рублей попыткой надавить на него.

СМИ сообщили о том, что такую сумму президент выделит на развитие здравоохранения, образования и инфраструктуры. По имеющейся информации, план предусматривает самое масштабное с 2012 года увеличение бюджетных расходов на социалку. Это будет достигнуто якобы за счет снижения финансирования обороны.

Делягин уверен, что это провокация. По его мнению, если выяснится, что денег выделят чуть меньше, это будет использовано для антипрезидентской пропаганды.

"Думаю, сейчас прорабатываются самые разные варианты. То, что происходит утечка, это попытка одной из групп, участвующих в обсуждении, навязать президенту свою волю. Раньше ему такие манипуляции очень не нравились. Посмотрим, будет ли он подчиняться этой манипуляции сейчас", – заявил НСН Делягин.

Напомним, во время послания Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин заявил о необходимости повышения расходов на здравоохранение. Также российский лидер анонсировал выделение 11 триллионов рублей в течение шести лет на строительство дорог.

Рейтинг доверия к Владимиру Путину за послевыборный месяц составил 48,4%. Президент остаётся политиком с самым высоким уровнем доверия. ВЦИОМ. #Путин #президент pic.twitter.com/wrgcfnEqm0 — Президент РФ 2018 (@PutinGo2018) 20 апреля 2018 г.

Как писали Dni.Ru, 23 апреля президент подписал закон об ужесточении ответственности за нарушения при госзакупках. В Уголовном кодексе России благодаря этому документу появились две новые антикоррупционные статьи.