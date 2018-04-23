Путин приготовил сенсационный указ на 10 триллионов

Владимир Путин подготовил сенсационный указ. Президент России подпишет его после инаугурации, уверяют западные СМИ.

Беспрецедентное увеличение расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру подготовил российский лидер. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, якобы знакомые с планами президента России. По их данным, на эти цели будет выделено 10 триллионов рублей.

Как сообщает агентство, в указе будет расписан шестилетний план. Он должен вступить в силу сразу после инаугурации президента, которая состоится 7 мая. По замыслу российского лидера, утверждают источники, это позволит совершить "решительный прорыв" в повышении уровня жизни россиян. Однако расходы, по их мнению, придется компенсировать сокращением в других сферах – в частности, в военной – и повышением налогов. При этом информация об источниках и о суммах финансирования, возможно, не будет фигурировать в указе, поскольку цель президента – стимул развития экономики, а не пиар.Как заявляет автор статьи, это будет самое большое увеличение бюджетных расходов с 2012 года.

Рейтинг доверия к Владимиру Путину за послевыборный месяц составил 48,4%. Президент остаётся политиком с самым высоким уровнем доверия. ВЦИОМ. #Путин #президент pic.twitter.com/wrgcfnEqm0 — Президент РФ 2018 (@PutinGo2018) 20 апреля 2018 г.

Тем временем стало известно, что российский президент подписал 23 апреля закон об ужесточении наказания за кражу денег со счетов и банковских карт. В этом документе хищение денег с банковского счета приравнивается к краже в крупном размере. Наказание нарушителей закона ждет серьезное: штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы сроком до шести лет.

Также 23 апреля президент подписал еще один закон – об ужесточении ответственности за нарушения при госзакупках. В Уголовном кодексе Российской Федерации благодаря этому документу появились две новые антикоррупционные статьи, сообщает "Комсомольская правда".