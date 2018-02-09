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Экономика

Как Собчак удалось заработать в 10 раз больше Путина

Владимир Путин, Ксения Собчак. Фото: Dni.Ru
Ксения Собчак оказалась самым богатым кандидатом в президенты. По уровню доходов она опередила не только действующего президента, но бизнесменов, претендующих на пост главы государства.
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Телеведущая заработала за последние шесть лет 404 миллиона рублей. В качестве источников доходов в анкете ЦИК указаны зарплата на телеканале "Дождь" и радио "Серебряный дождь", а также в издательском доме Global Media Group – она главный редактор L'Officiel. Кроме того, у Собчак есть доходы от вкладов и ценных бумаг, гонорары и доходы от предпринимательской деятельности. На 28 счетах и вкладах в банках хранится 417 миллионов рублей, есть подмосковный участок и дом, две квартиры в Москве и одна в Петербурге, еще восемь помещений в Северной столице, а также автомобиль Bentley.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Эксперты отмечают: это далеко не все, на чем зарабатывает Ксения Анатольевна, и сумма 400 миллионов им кажется заниженной. Так, гонорар Собчак в качестве ведущей мероприятия составляет около 30 тысяч евро. На ее мастер-класс по теории успеха билеты стоили от двух тысяч до 17 тысяч рублей. Приносит доход кафе "Бублик", впечатленные писательскими талантами Собчак издатели выплатили ей авансом за будущие произведения полмиллиона долларов. А одна рекламная фотография в Instagram, где у Собчак 5,5 миллиона подписчиков, приносит кандидату минимум один миллион рублей, пишет Business FM.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

По уровню доходов Ксения Собчак опередила своих оппонентов. Даже бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который указал в качестве источника доходов зарплату в компании "Абрау-Дюрсо" – он заработал за шесть лет 275 миллионов рублей. Обогнала Собчак и директора подмосковного Совхоза имени Ленина Павла Грудинина, чьи доходы за шесть лет составили 150 миллионов.

Как писали Dni.Ru, ранее ЦИК опубликовал декларацию о доходах кандидата в президенты России Владимира Путина. Лидер страны заработал за шесть лет 38,5 миллиона рублей. Кроме того, у Владимира Владимировича 13 счетов в разных банках, на которых в общей сложности лежит 13,8 миллиона рублей. Также Путин владеет 230 акциями банка "Санкт-Петербург". Согласно опубликованной декларации, источники дохода президента – зарплата, военная пенсия и доход от вкладов в банках.

Автор: Андрей Евлампиев9 февраля 2018, 09:11

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