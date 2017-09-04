Путин обрадовал россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об улучшении экономического состояния страны. "Мы выходим на восстановление темпов экономического роста. Они не такие, как в Индии или Китае, но все-таки после спада мы видим и фиксируем рост экономики более чем на 2%", – цитирует "Газета.ru" российского лидера. Президент подчеркнул, что Россия также добилась рекордного снижения инфляции в 3,5%. Владимир Путин добавил, что в условиях преодоления кризисных явлений в экономике происходит углубление экономического сотрудничества со странами БРИКС.