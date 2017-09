Украинский лидер добавил, что это важный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны. По словам Порошенко, теперь Москва не сможет "энергетически шантажировать" Киев. Отметим, что помимо поста на украинском, Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter его английскую версию.

Там президент немного смещает акценты. "Пока Россия ворует у нас уголь с украинского Донбасса, она потеряла еще один инструмент энергетического шантажа", – сообщает он западным читателям. Пользователи Twitter сразу же напомнили Порошенко, что у России достаточно своего угля. Помимо этого, они уверены, что использование американского антрацита – технология, устаревшая еще 100 лет назад, это уничтожит красоту Украины.

Напомним, с конца августа США начали поставку в Незалежную угля. На такую меру Киев вынужден был пойти после отказа от топлива из Донбасса и России. Даже если Штаты смогут выполнить свои обязательства и поставят 700 тысяч тонн, это все равно не покроет образовавшийся дефицит, считают специалисты. Для компенсации стране необходимо получать 4,8 миллиона тонн ежегодно. Помимо этого, аналитики сомневаются в способности Вашингтона производить такое количество угля на экспорт.

And destroys our country's beauty to keep you in 100 year old technology.

Юрий Ковальчук, эксперт Института энергетических стратегий Украины, рассказал "Московскому Комсомольцу", что на территории США добывается всего лишь два миллиона тонн угля, и большая часть идет на импортные нужды. Кроме того, американский антрацит в два раза дороже, чем донбасский – 113 долларов за тонну без учета логистики против 60-70 долларов за все. По оценкам Ковальчука, вместе с затратами на доставку тонна продукта из Штатов стоит около 150 долларов.

While it continues to steal Ukrainian coal from Ukrainian Donbas, Russia has lost yet another tool for its energy blackmailing.