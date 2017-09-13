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Экономика

Порошенко заявил о "безвозвратной потере" России

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Петр Порошенко сообщил в своем Twitter, что с поставкой первой партии топлива из США Россия лишилась еще одного инструмента давления на Киев. "Приветствую первую партию американского угля на Украине, доставленную в соответствии с моими договоренностями с президентом Трампом", – написал он.
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Украинский лидер добавил, что это важный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны. По словам Порошенко, теперь Москва не сможет "энергетически шантажировать" Киев. Отметим, что помимо поста на украинском, Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter его английскую версию.

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Там президент немного смещает акценты. "Пока Россия ворует у нас уголь с украинского Донбасса, она потеряла еще один инструмент энергетического шантажа", – сообщает он западным читателям. Пользователи Twitter сразу же напомнили Порошенко, что у России достаточно своего угля. Помимо этого, они уверены, что использование американского антрацита – технология, устаревшая еще 100 лет назад, это уничтожит красоту Украины.

Напомним, с конца августа США начали поставку в Незалежную угля. На такую меру Киев вынужден был пойти после отказа от топлива из Донбасса и России. Даже если Штаты смогут выполнить свои обязательства и поставят 700 тысяч тонн, это все равно не покроет образовавшийся дефицит, считают специалисты. Для компенсации стране необходимо получать 4,8 миллиона тонн ежегодно. Помимо этого, аналитики сомневаются в способности Вашингтона производить такое количество угля на экспорт.

Юрий Ковальчук, эксперт Института энергетических стратегий Украины, рассказал "Московскому Комсомольцу", что на территории США добывается всего лишь два миллиона тонн угля, и большая часть идет на импортные нужды. Кроме того, американский антрацит в два раза дороже, чем донбасский – 113 долларов за тонну без учета логистики против 60-70 долларов за все. По оценкам Ковальчука, вместе с затратами на доставку тонна продукта из Штатов стоит около 150 долларов.


Автор: Михаил Войцеховский13 сентября 2017, 12:26

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