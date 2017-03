Трамп пригласил Абрамовича к своей трубе

Дональд Трамп намерен возродить замороженный при Обаме проект строительства нефтепровода Keystone XL. Изначально президент обещал, что при прокладке магистрали будут использоваться трубы, изготовленные исключительно из американской стали. Но позже сделал оговорку, которая, по мнению прессы, позволит заработать на нефтепроводе его русскому другу – миллиардеру Роману Абрамовичу.

Это уточнение, по мнению американских журналистов, может привести к тому, что при прокладке Keystone XL будет использована сталь, произведенная в Канаде на заводах Evraz North America. Эта компания является стопроцентной "дочкой" российского "Евраза", контролируемого Абрамовичем. Его в местной прессе называют близким другом семьи Трампа.

В ноябре 2015 года Барак Обама отклонил проект строительства трубопровода, который должен был соединить город Хардисти в Канаде с американским Стили Сити. Его ориентировочная стоимость составляла 8 миллиардов долларов. По трубе планировалось поставлять ежедневно 830 тысяч баррелей нефти из нефтеносных песков Канады на американские нефтеперерабатывающие заводы. Нефтепровод должен был пройти по территории шести американских штатов.

Причина приостановки проекта – его влияние на процессы глобального изменения климата на Земле. Keystone XL вызвал шквал критики со стороны экологов, местных жителей и некоторых конгрессменов.

В Evraz North America принятое Обамой решение оценили как задержку в развитии Северной Америки и Канады. По оценке аналитика инвестиционной компании RMG Андрея Третельникова, из-за отклонения проекта компания Абрамовича недополучила около 150 миллионов долларов выручки.

