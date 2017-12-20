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Экономика

Адвокаты "Югры" оспорят вердикт Арбитражного суда

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Арбитражный суд занял сторону Центробанка в споре с "Югрой" и оставил решение регулятора в силе. Представители банка, у которого была отозвана лицензия, уже заявили о намерении обжаловать судебный вердикт, вынесенный 18 декабря.
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Подробности заседания в Арбитражном суде Москвы, на котором рассматривался иск банка "Югра" к Центробанку об оспаривании отзыва лицензии у кредитной организации в июле этого года, сообщил адвокат Антон Александров.

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"Интересное заседание было, довольно длинное, оно длилось семь часов. Мы разбирали каждый документ, приложенный к делу, и суд очень внимательно подошел к вопросу анализа всех бумаг. Хотя по итогу такой довольно однобокий получился анализ", – поделился своими впечатлениями защитник "Югры" в беседе с порталом "Право.ру".

Само заседание состояло из двух частей, на которых рассматривались базовые основания, отраженные в приказе об отзыве лицензии: неоднократное вынесение предписаний  и нарушение нормативов. В первом случае Центробанк применил норму закона, согласно которому регулятор имеет право лишить кредитную организацию лицензии, если применил к банку более двух мер воздействия за последний год.

"Мы предоставили в Арбитражный суд доказательства, что отзыв лицензии по этому основанию является несоразмерной мерой, так как все предписания были исполнены банком", – рассказал Александров. По его словам, на прошлом заседании судья определил истребовать у Банка России протокол №36, которым оформлялось решение не отзывать лицензию, а также представить пояснения по процедуре принятия приказа об отзыве лицензии в такой ситуации.

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

Согласно нормам действующего законодательства, Центробанк мог отозвать лицензию только в том случае, если обоснует невозможность исполнения первоначального плана участия АСВ и на этом основании отменит ранее принятое решение не отзывать лицензию. Однако регулятор в суде прямо подтвердил, что он не устанавливал невозможности исполнения плана предупреждения банкротства.

Адвокат "Югры" уверен – никакого обоснования для отзыва лицензии не существует, и в данном случае Центробанк нарушил законодательство.

Процесс по "Югре" коренным образом отличается от всех остальных дел по банкротству банков.

Что касается нарушения нормативов, то Александров напомнил: позиция Центробанка строилась на отчетности АСВ на 22 июля. В этот день капитал банка составлял минус семь миллиардов рублей. В то же время, согласно отчетности, подготовленной АСВ 17 июля, на 8 и 10 июля ни один из нормативов не нарушен, и капитал "Югры" превышал 33 миллиарда.  Попытки суда заставить представителей Центробанка объяснить происхождение такой гигантской разницы, ни к чему не привели.

Со своей стороны, банк "Югра" предоставил массу доказательств, опровергающих позицию Банка России, в том числе мнения независимых оценщиков и заключения экспертов, опровергающие данные регулятора.

Напомним, Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в "Югре" сроком на полгода в лице представителей АСВ. Помимо этого, был установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения.

Агентство по страхованию вкладов оценило объем выплат в 170 миллиардов рублей. Некоторые из вкладчиков, сумма депозитов которых превышала предусмотренный положением о страховых выплатах лимит, потеряли часть средств. Они объединились и пытаются защитить свои права и вернуть деньги.

28 июля 2017 года у "Югры"  была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. 10 октября Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении исковых требований "Югры" к Центробанку и признал законным введение временной администрации и моратория на выплаты кредиторам.

Банк "Югра" по итогам первого полугодия 2017 года занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России. 

20 декабря 2017, 14:38

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