В спор "Югры" с Центробанком вмешались эксперты

Эксперты продолжают спорить о правомерности отзыва лицензии у банка "Югра". 18 декабря в московском арбитраже продолжится рассмотрение спора "Югры" и Центробанка, но по непонятным причинам суд отказался принять во внимание заключение авторитетного экономиста.

К процессу адвокаты банка подготовили правовое заключение профессора, участника научно-консультативного совета при Верховном суде Светланы Карелиной, но судья Наталия Дейна отказалась приобщить его к материалам дела. Экономист на примерах из практики и со ссылками на законодательные и другие нормы рассуждает о законности действий Центробанка по отзыву лицензии.

В частности, она поясняет, что для принятия решения об отзыве у банка лицензии недостаточно формального неоднократного вынесения предписаний в течение года. Для отзыва лицензии необходимо одновременно неисполнение предписаний регулятора и несоблюдение законов, регулирующих банковскую деятельность, утверждает Карелина. А если банк исполняет предписания и устраняет нарушения, то и лицензии его по закону лишить нельзя.

Самое главное, отмечает автор заключения – Центробанк при принятии решения об отзыве лицензии должен руководствоваться критериями соразмерности, адекватности, справедливости и необходимости.

Светлана Карелина – автор более чем 70 научных публикаций и ее мнение уважают в экономических кругах. Она уверена, что отзыв лицензии в случае с "Югрой" недопустим. Центробанку достаточно было принять соответствующие меры по предупреждению банкротства, но не отзывать у банка лицензию на осуществление банковских операций. Речь идет, в частности о том, чтобы создать условия для реализации реабилитационных процедур, предусмотренных планом участия Агентства по страхованию вкладов в этом процессе.





Эти выводы Карелиной подтверждаются многочисленными материалами судебной практики, пишет издание LegalReport и напоминает, что на Центробанк возложены четко выраженные публичные функции: защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы, обеспечение стабильности финансового рынка. Именно поэтому любые решения, принимаемые регулятором, должны быть адекватными.

Напомним, Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в "Югре" сроком на полгода в лице представителей АСВ. Помимо этого, был установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения.

Агентство по страхованию вкладов оценило объем выплат в 170 миллиардов рублей. Некоторые из вкладчиков, сумма депозитов которых превышала предусмотренный положением о страховых выплатах лимит, потеряли часть средств. Они объединились и пытаются защитить свои права и вернуть деньги.

28 июля 2017 года у "Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. 10 октября Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении исковых требований "Югры" к Центробанку и признал законным введение временной администрации и моратория на выплаты кредиторам.

Банк "Югра" по итогам первого полугодия 2017 года занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.