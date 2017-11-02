Компания Илона Маска отчиталась о рекордных убытках

Компания Tesla опубликовала отчет, из которого следует, что всего за три месяца – с августа по октябрь – компания потеряла свыше 671 миллиона долларов, передает газета "Известия". По итогам первых девяти месяцев 2017 года чистый убыток, относящийся к акционерам Tesla, составил 1,286 миллиарда долларов. Компания Илона Маска связывает финансовые потери со сложностями при производстве нового электромобиля Model 3.