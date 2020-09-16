Концерты "Песни Победы" Хора Турецкого и группы Soprano пройдут в сентябре в семи странах

Старт марафона "Песни победы" будет положен 17 сентября в зале регистрации терминала D аэропорта Шереметьево. Перед тем, как вылететь в другие страны, музыканты в 9:30 устроят импровизированную музыкальную акцию: вместе с пассажирами исполнят любимые песни о подвигах, мире и любви.

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Следующее выступление состоится в тот же день: в Вене на площади Шварценбергплац в 19:00. Завершится марафон в центре Берлина 27 сентября. Всех желающих будут ждать на Жандарменмаркте.

Полный список концертов:

Дата Город Место Время 17 сентября Химки Терминал D аэропорта Шереметьево 9:30 17 сентября Вена Шварценбергплац 19:00 19 сентября Братислава Центральная площадь 15:00 20 сентября Будапешт пл. Святой Троицы 19:00 21 сентября Любляна Новая площадь 18:00 22 сентября Турин Кастелло де Валентино 20:30 23 сентября Рим пл. Чинечитта 20:30 26 сентября Дрезден пл. Ноймаркт 18:00 27 сентября Берлин Жандарменмаркт 15:00

За последние несколько лет в рамках проекта "Песни Победы" артисты выступили на двух континентах (в 14 странах и 17 городах). В проекте приняли участие более одного миллиона человек. Выступление коллективов смотрели около 15 миллионов онлайн-зрителей.

Первый концерт "Песни Победы" состоялся в Москве на Поклонной горе в 2015 году, собрав 105 тысяч участников. Тогда исполнилось 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Проект стал международным три года назад, когда артисты дали концерт в километре от Рейхстага. К "Песне Победы" присоединились около 20 тысяч зрителей.