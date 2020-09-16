Концерты "Песни Победы" Хора Турецкого и группы Soprano пройдут в сентябре в семи странах

Старт марафона "Песни победы" будет положен 17 сентября в зале регистрации терминала D аэропорта Шереметьево. Перед тем, как вылететь в другие страны, музыканты в 9:30 устроят импровизированную музыкальную акцию: вместе с пассажирами исполнят любимые песни о подвигах, мире и любви.
Следующее выступление состоится в тот же день: в Вене на площади Шварценбергплац в 19:00. Завершится марафон в центре Берлина 27 сентября. Всех желающих будут ждать на Жандарменмаркте.
Полный список концертов:
|Дата
|Город
|Место
|Время
|17 сентября
|Химки
|Терминал D аэропорта Шереметьево
|9:30
|17 сентября
|Вена
|Шварценбергплац
|19:00
|19 сентября
|Братислава
|Центральная площадь
|15:00
|20 сентября
|Будапешт
|пл. Святой Троицы
|19:00
|21 сентября
|Любляна
|Новая площадь
|18:00
|22 сентября
|Турин
|Кастелло де Валентино
|20:30
|23 сентября
|Рим
|пл. Чинечитта
|20:30
|26 сентября
|Дрезден
|пл. Ноймаркт
|18:00
|27 сентября
|Берлин
|Жандарменмаркт
15:00
Первый концерт "Песни Победы" состоялся в Москве на Поклонной горе в 2015 году, собрав 105 тысяч участников. Тогда исполнилось 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Проект стал международным три года назад, когда артисты дали концерт в километре от Рейхстага. К "Песне Победы" присоединились около 20 тысяч зрителей.
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