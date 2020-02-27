Несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви

Новое пространство Театра наций было задумано как экспериментальное. Именно тут в полной мере реализуются те "новые формы", о которых мечтали герои чеховской "Чайки". И спектакль Маттео Спьяцци "Пробуждение весны" – лучшее тому подтверждение. Благодаря современному сценическому языку театром, кажется, удастся заинтересовать подростков. Причем без отрыва от любимых гаджетов. Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере.

Если в традиционном театре зрителей перед спектаклем просят отключить мобильные телефоны, то присутствующим на "Пробуждении весны" достаточно убрать звук – смартфоны им еще понадобятся. Пока все рассаживаются, актеры предлагают подписаться на свои аккаунты социальных сетях или сделать селфи. А во время действа камеру телефона надо будет раз навести на специальный код и поучаствовать в интерактивном голосовании, результаты которого объявят в конце. Так каждом получится пройти весь трудный путь с героями и сделать свой нравственный выбор.

Герои фильма 1979 года "Москва слезам не верит" спорили, останется ли в будущем театр. Рудольф уверял, что "ничего не будет – ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, одно сплошное телевидение". Он почти угадал, разве что телевидение капитулировало перед гаджетами с мобильным интернетом. Их герои не выпускают из рук – снимают друг друга, делятся личными драмами, даже с вечно занятыми родителями удается поговорить только по видеосвязи. А ведь девочке Вендле хочется узнать то, что в конечном итоге изменит всю ее жизнь – откуда берутся дети. Ну, в самом деле, не аист же их приносит!

"Драматургия нашего спектакля строится на виртуальных отношениях между подростками, – говорит режиссер. – В том числе между главной героиней Вендлой и ее матерью. Тинейджерам сейчас редко удается общаться с родителями напрямую, они решают вопросы через мессенджеры. Но телефон невозможно обнять, и это большая трагедия нашего времени. Тот разрыв, который был между Вендлой и ее мамой во времена Ведекинда, сегодня превратился в пропасть".



Здесь важно помнить, что пьеса Франка Ведекинда была написана еще в XIX веке и вначале даже запрещалась цензурой. В ту пору многие темы были табуированы, и говорит с детьми о сексуальности без использования эзопова языка и аллегорий и вовсе казалось немыслимым. А тут вдруг два подростка делятся наблюдениями, что "если мальчики спят на одной постели с девочками, в них возникают первые половые возбуждения", делятся эротическими снами и наблюдениями за обнаженными девушками. Настоящее пробуждение весны в наполненных соком ветвях!

Когда в 1907 года в театре Коммисаржевской в Санкт-Петербурге состоялась премьера этой "детской трагедии", как автор определил жанр, грянул скандал – публика была не готова в таким откровениям. Сегодня подобным никого не удивишь, поэтому режиссер добавил остроты и драматизма, усилив гомосексуальную линию двух героев – Мельхора и его лучшего друга Морица. Но как красиво, без тени пошлости, она решена!

Вообще, спектакль выстроен филигранно – и пластически, и музыкально, и режиссерски. С помощью бутылки с синей краской и губной помады Маттео Спьяцци показывает момент самоубийства Морица из-за несчастной любви к другу и непонимания родителями, момент смерти "от абортивных средств" несовершеннолетней Вендлы, которой так никто и не объяснил ничего про секс...

Получилась история о чудовищном одиночестве каждого из нас, о пропасти между родителями и детьми, о том, что из-за техники мы стали утрачивать навыки живого человеческого общения. И в пьесе XIX века открылось вдруг столько новых пластов и смыслов, что диву даешься. Важно и то, что предложенная режиссерам форма понравится подросткам, о которых идет речь в спектакле.

И, возможно, хотя бы на одну спасенную душу в мире станет больше.