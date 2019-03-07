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Культура

Как женщины изменили искусство, но остались в тени мужчин

Марина Абрамович. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Самохина

Ксения Самохина блогер

 Художник, специалист по мозаике. Закончила художественную академию в Равенне (Италия). Соавтор юбилейного памятника на Кубе.
Когда разговор заходит о художниках, то сразу на ум приходят мужские имена. Чтобы вспомнить хотя бы одно женское – нужно глубоко задуматься. 
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Думать придется меньше, если речь идет о современных художницах или их коллегах из прошлого века. Так, практически все знают перформансы Марины Абрамович и инсталляции Трейси Эмин. Из соотечественниц многие знают Зинаиду Серебрякову. Также всем известна Фрида Кало, правда, во многом благодаря одноименному фильму с Сальмой Хайек в главной роли. Кстати, фильм снят женщиной-режиссером по книге женщины-писательницы. Так что, если женщины сами не расскажут о талантливых женщинах, то мужчины этого не сделают и подавно.

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Поэтому, в преддверии 8 марта я решила рассказать вам великих женщинах в искусстве.

Плиний Старший, живший в I веке, в своих рукописях упоминает имена греческих художниц: Тимарете, Калипсо, Аристарете и Олимпию. Очевидно, что женский компонент в мире искусства присутствовал всегда, однако фигура женщины как художника, в разных культурах, среди которых и западная, больше ассоциируется с декоративно-прикладным искусством, чем с живописью, скульптурой или инсталляцией. Но это не значит, что женщины, посвятившие себя украшению рукописей или вышиванию гобеленов, не могут считаться творцами. Те редкие женские имена, что история сохранила для нас, относятся к членам гильдии миниатюристов, иллюстраторов книг, вышивальщиц и большинство из них, были монахинями или аристократками.

В целом, до XVI века женский вклад, их фактическое задокументированное присутствие в истории искусств едва заметно. Но тут следует отметить, что в средние века все художники, как мужчины, так и женщины, редко упоминались лично. Их считали "ремесленниками" и они не подписывали свои работы.

Работа Артемизии Джентилески

Ренессанс меняет все. Художники начинают выходить из тени "ремесленничества", появляются мужские и женские имена, признаваемые современниками и дошедшие до наших дней. Женщины - художницы перестают быть невидимыми. Самой известной из них, безусловно, является Артемизия Джентилески. Дочь Горация Джентилески, известного римского живописца, жившего на рубеже XVI и XVII веков. Блестящее начало карьеры было омрачено изнасилованием юной девушки другом отца. Артемизия написала пять версий библейской истории о Юдифь, которая отомстила генералу Навуходоносора Олоферну, отрубив ему голову, когда тот был пьян. Эти пять картин одной сцены невозможно интерпретировать иначе, как желание художницы преодолеть личную драму. Она стала первой женщиной, принятой в Академию Искусств во Флоренции, работала не только в Италии для семьи Медичи, но и для английского короля Карла I. В семидесятых годах прошлого века Артемизия стала символом международного феминизма, в честь нее были названы многочисленные ассоциации и организации.

Эпоха Ренессанса подарила миру еще несколько женских имен, среди которых можно отметить итальянку Софонисбу Ангвиссолу, работавшую портретистом при дворе испанского короля Филиппа II. Или Лавинию Фонтану, писавшую, в конце XVI века в Риме у папы Григория XIII.

Работа Софонисбы Ангвиссолы

Хоть женщинам и позволили учиться в художественных академиях, но их все равно не допускали к урокам рисования обнаженной натуры, поэтому их специализацией всегда были портреты, пейзажи и натюрморты. Именно это направление живописи и объединяет всех дам, упомянутых в этой статье.

Уроженка Великобритании Мэри Бил считается первой в истории страны профессиональной художницей. Она также известна как первая женщина, написавшая трактат о живописи, а еще Мэри преподавала, и одна из ее учениц – Сара Ходли (Куртис) – стала известной  художницей, чьи работы можно увидеть в Национальной галерее в Лондоне.

Во Франции придворным художником Марии Антуанетты была Элизабет Виже-Лебрен. Ее кисти принадлежат портреты многих царственных особ, государственных деятелей и иных заметных фигур времени. Успела она поработать и в России, здесь она запечатлела некоторых членов императорской семьи. Сразу в нескольких странах Элизабет была избрана в местные Академии художеств. Ее работы в настоящее время хранятся во многих государственных коллекциях в Европе, включая Лувр и Национальную галерею.

Автопортрет Элизабет Виже-Лебрен

Розальба Каррьера была венецианской художницей, одной из самых известных в восемнадцатом веке. Свою карьеру она начала с росписи табакерок грациозными фигурками, которые затем были превращены в миниатюры из слоновой кости. Она первой начала использовать слоновую кость для миниатюр. И была первой, кто не стал следовать академическим правилам, предписывающим использование коротких и четких штрихов для создания миниатюр. Вместо этого она использовала знаменитую венецианскую технику письма крупными мазками.

Еще нельзя не упомянуть о швейцарской художнице Ангелике Кауфманн. Она не только рисовала, еще музицировала и отлично пела. Ее талант к живописи в полной мере раскрылся во время путешествия по Италии. Переехав в Лондон, она стала единственной женщиной среди основателей Королевской художественной академии.

С началом XIX века в Европе начинает что-то меняться. Женщины регулярно принимаются в школы и академии, но их все еще гораздо меньше, чем мужчин. Тем не менее, некоторые художницы даже получают возможность выставлять свои работы рядом с коллегами другого пола. Самой известной художницей этого периода считается француженка Берта Моризо, внучатая племянница звезды французского рококо Жан-Оноре Фрагонара и жена брата Эдуара Мане. Гранд-дама импрессионизма несколько лет подряд выставлялась на Парижском салоне. А в 1874 году приняла участие в выставке вместе с Сезанном, Дега, Моне, Писсарро и Ренуаром.

Работа Берты Моризо

Все эти имена вошли в канон "гениальных художников", кроме нее… Картина Берты Моризо "После обеда" подарила ей титул самой дорогостоящей художницы, когда произведение было продано за сумму, превышающую десять миллионов долларов на аукционе Christie’s в 2013 году. Кстати, в 2012 году о Берте Моризо был снят фильм. Закономерно, что режиссер этого фильма – женщина.

Так что, в "нетрадиционной" истории искусства есть много женщин, которые отметили свое поколение, преуспели, участвовали в художественной жизни и смогли изменить направление истории. И тот факт, что они не попадают в учебники и не выставляются в музеях так же широко, как художники-мужчины, не означает, что они никогда не существовали или что их работы уступают по художественному исполнению. Женщины в искусстве были всегда!

7 марта 2019, 14:23

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