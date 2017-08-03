Главные кинопремьеры недели
"Темная башня"
Фантастический боевик "Темная башня" был снят по одноименному циклу романов Стивенка Кинга. Главные роли в картине исполнили Мэтью МакКонахи и Идрис Эльба.
В центре сюжета противостояние двух героев, олицетворяющих силы добра и зла. На кон поставлена мифическая Темная башня, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение.
"Похищение"
Главная героиня триллера "Похищение" Карла (Холли Берри) бесстрашно бросается вдогонку похитителям ее сына. В этой гонке со временем для спасения собственного ребенка ни скорости, ни риски не имеют значения. Картина обещает держать зрителя в напряжении все полтора часа.
"Теснота"
Драма режиссера Кантемира Балагова получила приз ФИПРЕССИ в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля (2017). Также фильм номинировался на "Золотую камеру" и главный приз программы "Особый взгляд".
В центре сюжета картина – история жизни подростка из глубинки Иланы, которая все делает наперекор родным. Юная бунтарка отчаянно ищет свободы, пока не сталкивается со страшной трагедией в своей семье. И, как ни странно, именно Илана оказывается способна спасти близких.
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