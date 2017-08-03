Главные кинопремьеры недели

На этой неделе нас ожидает много долгожданных кинопремьер на любой вкус. В прокат вышла нашумевшая экранизация романа Стивена Кинга, захватывающий триллер с Холли Берри в главной роли и российская драма, завоевавшая приз Каннского кинофестиваля.

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