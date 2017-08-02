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Культура

Пять культовых ужастиков

Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов"
2 августа родился культовый режиссер фильмов в жанре хоррор Уэс Крейвен, известный нам по картине "Кошмар на улице Вязов". Dni.Ru решили вспомнить самые выдающиеся ужастики, которые уже давно стали классикой.
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"Кошмар на улице Вязов" (1984)

Серия картин о жутком серийном убийце Фредди Крюгере даже 30 лет спустя вызывает ужас не только у детей, но и у взрослых. По сюжету, маньяк с лезвиями вместо пальцев мистическим образом вторгается в сны подростков и пытается их убить. Франшиза имела невероятный коммерческий успех, заняв второе место по величине кассовых сборов в своем жанре. 

"Звонок" (2002)

Американский вариант картины с Наоми Уотс в главной роли является ремейком одноименного японского хоррора. При этом, картина превзошла оригинал, став одной из самых жутких в истории кино. Теперь всем знаком образ девочки с длинными темными волосами, энергично вылезающий из колодца.  

В центре сюжета оказывается видеокассета с загадочным набором кадров, просмотрев которую люди слышат звонок, а через семь дней умирают. Журналистка Рейчел берется за расследование этих смертей и сама оказывается в мистической ловушке.  

"Дети кукурузы" (1984)

Картина, снятая по рассказу Стивена Кинга – стала настоящей классикой хоррора, а ее главные герои – символом зловещей стороны в детях. Главный герой фильма – 12-летний проповедник Исаак. Он манипулирует сознанием других детей, призывая их убивать взрослых, чтобы их кровью напитать кукурузные поля. Неожиданно в обезумевший город приезжает ничего не подозревающая семейная пара..... 

"Пятница 13" (2009)

После выхода этой картины, образ серийного убийцы в хоккейной маске мгновенно стал мемом и всеми узнаваемы символом зла. По сюжету ленты, Джейсон Вурхиз утонул в озере во время отдыха в лагере в возрасте одиннадцати лет.

Однако, когда спустя много лет, в пятницу 13-го, на озеро приезжает группа молодых людей, Вурхиз неожиданно оживает. После этого жуткий монстр начинает всем мстить. 

"Техасская резня бензопилой" (2003)

"Узнай, как рождается страх", – гласит слоган этого фильма. И действительно, этот ремейк классической картины Тоба Хупера 1974 года гарантирует массу адреналина. 

По сюжету, пятеро подростков оказываются в ловушке у жуткого убийцы с маской на лице из человеческой кожи. Теперь маньяк стремится разрезать их пополам своей бензопилой. 

Автор: Рудольф Великолепный2 августа 2017, 12:15

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